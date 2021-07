Urlaubstradition: Heiko Müller zieht es an die Ostsee

Falkensee

Bewegte Monate in der Gartenstadt Falkensee liegen hinter Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Nicht nur die Coronapandemie und ihre Folgen beschäftigen das Stadtoberhaupt in den vergangenen Monaten. Jüngst erfolgte auch der lang ersehnte Spatenstich für das zukünftige Hallenbad, welches nicht nur den Bürgermeister in den vergangenen Jahren beschäftigte. Einmal durchzuschnaufen kommt für Müller daher gerade recht.

Im Sommerurlaub zieht es ihn dafür ins Ostseebad Sellin auf die Insel Rügen. Es ist nicht sein erster Besuch an der Ostsee. „Schon als Kind verbrachte ich die Ferien oft auf Rügen“, verrät er. Die Tradition habe sich in der Familie schließlich fortgesetzt. „Meine Frau und ich haben ebenfalls gerne Urlaub in Sellin mit unseren beiden Kindern gemacht“, sagt er. In diesem Jahr nun stößt bereits die nächste Familiengeneration zu der liebgewonnenen Tradition dazu. „Gemeinsam mit der Enkelin geht es in den beliebten Urlaubsort“, freut sich Müller auf die Auszeit.

Von Nadine Bieneck