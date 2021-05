Erst am Mittwoch hatte Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) im Sozialausschuss berichtet, dass die Bahnhofstoilette immer wieder Ziel von Vandalismusschäden sei. Nun steckten unbekannte Täter am Sonnabend das öffentliche WC am Bahnhof gar in Brand und verursachten einen vierstelligen Schaden.