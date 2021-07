Falkensee

Die Anzahl an Übergriffen mit homophobem Motiv hat im letzten Jahr zugenommen in Brandenburg. Erst kürzlich forderte die Landesgleichstellungsbeauftrage Manuela Dörnenburg deswegen zum Anlass der Hissung der Regenbogenfahne vor dem Rathaus Falkensee mehr Aufklärung und Unterstützung für Betroffene aus dem queeren Spektrum. Um dazu einen Beitrag zu leisten und ein tolerantes Miteinander zu fördern, entwickelte das Jugendforum das neue Veranstaltungsformat „Queer & A“.

Austausch statt Vorurteilen

Anliegen der Organisatoren und Organisatorinnen war es, einen Raum für Begegnung zu schaffen. Interessierte Personen sollten so die Möglichkeit erhalten, mit Menschen aus dem queeren Spektrum ins Gespräch zu kommen. „Das Ziel war es, in geschütztem Rahmen über die Ängste und Sorgen von queeren Menschen zu reden und einen Austausch anzuregen“, berichtet Bjarne Utz, einer der Initiatoren. Er ist seit über 20 Jahren Regenbogenaktivist und engagiert sich unter anderem auch im Ortsvorstand der Grünen, in der lokalen Agenda und der Landesarbeitsgemeinschaft Queergrün. Die Idee für dieses Projekt hatte er schon seit längerer Zeit. Ursprünglich mit dem Gedanken, gezielt Menschen zu erreichen, die bisher nur wenig Berührung mit queeren Themen hatten und eher konservativ eingestellt sind. „Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, warum Vorurteile bestehen und wie wir uns treffen können“, überlegt Utz.

Menschen mit verschiedenen geschlechtlichen Identitäten wurden eingeladen

Beim Jugendforum stieß seine Idee auf offene Ohren. Ein Team von sechs Leuten organisierte tatkräftig die praktische Umsetzung. Dabei entstanden zwei Veranstaltungen, die sich thematisch mit jeweils drei verschiedenen geschlechtlichen Identitäten auseinandersetzten. „Im ersten Durchlauf haben wir eine lesbische Frau, einen schwulen Mann und einen transsexuellen Mann eingeladen. Beim zweiten Durchlauf ging es um die Themen Asexualität, Bisexualität und nichtbinäre Geschlechtsidentität“, berichtet Melina Voß, aktuell noch in der 10. Klasse und aktiv in der grünen Jugend.

„In drei Gesprächsrunden konnten die eingeladenen Menschen von ihren Erfahrungen berichten und Fragen beantworten. Pro Stunde ist jede Gruppe zum nächsten Thema gewechselt“, erklärt Voß weiter. Zwischen 18 und 25 Personen nahmen an den Veranstaltungen teil. „Uns war wichtig, dass die Menschen nicht nur im Regenbogenspektrum, sondern auch vom Alter her divers sind“, erzählt Utz. „Die Gesprächspartnerinnen und -partner waren zwischen 15 und 58 Jahren alt und die Teilnehmenden zwischen 14 und 60.“

Das Organisationsteam probte vor der Veranstaltung den Ablauf im Garten der Vielfalt. Quelle: Privat

Ein respektvoller Umgang war Voraussetzung

Um das Format erfolgreich durchführen zu können, spielte auch eine gute Gesprächskultur eine bedeutende Rolle: „Wir haben angesagt, dass die Menschen, die sich zur Verfügung stellen, nicht alle Fragen beantworten müssen. Gewünscht war aber, dass sie respektvoll darauf eingehen und ihre Beweggründe erklären, damit keine Ängste aufgebaut werden“, berichtet Utz. „Unser Anliegen war es, den Teilnehmenden einen sicheren Ort zu bieten. Erfahrungen, die im Rahmen der Veranstaltung geteilt wurden, durften nicht nach außen getragen werden“, ergänzt Anais von Fircks, die seit 2018 im Jugendforum und seit September 2020 im Jugendbeirat der Stadt aktiv ist. Mit dem Garten der Vielfalt wurde ein nicht nur vom Namen her passender Veranstaltungsort gefunden: „Die Sitzkreise zwischen Wiesen und Bäumen haben eine gute Atmosphäre geschaffen“, so von Fircks.

Unangenehme Vorfälle gab es bei den Veranstaltungen nicht – im Gegenteil: „Leute sind in Verbindung gekommen und haben Nummern ausgetauscht. Es gab teilweise sehr emotionale Geschichten und Menschen konnten sich zum ersten Mal öffnen“, erzählt Utz. Die Ursprungsidee ist allerdings nicht richtig aufgegangen. Es meldeten doch vor allem Leute für die Veranstaltung an, die sich schon etwas mehr mit dem Thema auskannten und noch dazu lernen wollten. „Dabei hatte das Jugendforum im Vorhinein auch gezielt die Stadtverordneten und die Beiräte angeschrieben. Da wünschen wir uns mehr Interesse und Beteiligung“, so Utz.

Schon zwei Mal wurde dieses Jahr die Regenbogenflagge vor dem Rathaus Falkensee als Symbol für mehr Toleranz gehisst. Quelle: Leonie Mikulla

Es ist gibt noch weiteren Bedarf

Die Resonanz im Nachgang der Veranstaltungen war jedoch sehr positiv. „Wir haben darauf geachtet, dass wir Feedback erhalten und wissen, was wir verbessern können“, erzählt von Fircks. Dabei wurde deutlich, dass vor allem ganz viel Bedarf nach ähnlichen Veranstaltungen besteht. „Es gibt noch so viele Themen, die Fragezeichen hervorrufen. Sei es Polyamorie, Drag, Feminismus, Sexarbeit – dieses Format bietet sich zu ganz vielen Bereichen an“, überlegt Utz.

Das Organisationsteam überlegt deswegen, die Veranstaltungsreihe fortzuführen. „In der Vorbereitung steckt viel Arbeit – man muss die Gesprächspartnerinnen und -partner finden, Werbung machen, Geld beim Jugendforum beantragen. Wir müssen jetzt entscheiden, wie das zukünftig organisiert wird und ob die Trägerschaft weiter beim Jugendforum bleiben soll“, berichtet von Fircks.

Von Leonie Mikulla