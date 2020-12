Falkensee

Grüne Farben folgen dem lauten Knall, dann rote Farben. Und der dunkle Dezemberhimmel leuchtet bunt. Derlei Farbspektakel bleibt in diesem Jahr aus. Denn der Verkauf von Feuerwerk ist verboten. Zu groß ist in der zweiten Welle der Coronapandemie die Sorge, dass die Menschen in großen Gruppen zusammen kommen und feiern. Wenn der Zeiger am 31. Dezember also zu Mitternacht umschlägt, wird es ruhig bleiben: Ein stilles Willkommen des neuen Jahres.

Die Menschen in Falkensee scheint dies nicht sonderlich zu stören. So wie Cordula Eddington etwa. Sie macht es sich zu Hause mit ihrem Mann gemütlich. „Wir werden uns in den Garten setzen, unsere Feuerschale anmachen, grillen und es uns gut gehen lassen“, sagt die 58-Jährige.

Das Feuerwerk vermisse sie nicht. Die Kinder seien inzwischen erwachsen. „Und wir knallen schon seit Jahren nicht mehr“, verrät sie. Ihr Wunsch ist es, dass sich die Menschen an die beschlossenen Maßnahmen halten. „Wir haben einen Corona-Patienten in der Familie“, sagt sie. Ein Feuerwerk zu veranstalten oder dieses Jahr in großer Gruppe zu feiern, sei in der aktuellen Zeit nicht angebracht – und schon gar nicht wichtig. „Wichtig ist, dass wir gesund bleiben und unsere Liebsten im nächsten Jahr in den Arm nehmen können“, findet sie. An die Corona-Maßnahmen halte sie sich. Es fühle sich nicht so an, als sei dies falsch.

Erst zur Arbeit, dann heim zum Fondue

Auch Christiane Sierakowski stört es nicht, dieses Jahr auf buntes und lautes Feuerwerk am Silvesterabend verzichten zu müssen. „Ich knalle sowieso nicht so gerne mit Feuerwerk rum“, sagt sie. Sie selbst ist am Silvestertag noch fleißig. Bis circa 15.30 Uhr müsse sie arbeiten. Sierakowsi ist im Einzelhandel tätig. Danach geht es aber auch für sie nach Hause. Dort werde sie zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern Fondue essen.

Nur etwas schade findet sie, dass durch das Feuerwerksverbot gezwungenermaßen mit einer Familientradition gebrochen werden muss. „Jedes Jahr lassen wir eine Wunschrakete in den Himmel steigen“, verrät sie. Jeder in der Familie würde die eigenen und persönlichen Wünsche auf einen Zettel schreiben. Die Wunschzettel würden dann an der Rakete befestigt und in den Nachthimmel geschossen. Einige der Wünsche seien über die Jahre sogar in Erfüllung gegangen, verrät die 41-Jährige. Dieses Jahr wird die Familie darauf verzichten. Doch wer weiß – im nächsten Jahr könne die Familie die Tradition ja vielleicht wieder aufleben lassen. Wenn auch ohne Rakete, einen Neujahrswunsch hat die zweifache Mutter: „Dass wir alle gesund bleiben.“

Simone Vogt stört das fehlende Spektakel am Silvesterabend ebenfalls nicht. Die 49-Jährige verbringt den Tag mit ihrem Mann zu Hause. „Ich finde, die Leute geben viel zu viel Geld für Feuerwerk aus. Und es werden zu viele Menschen dabei verletzt.“

Sie, ihr Mann und die gemeinsame Tochter haben sich die letzten Wochen an die Maßnahmen gehalten und streng isoliert. „Dafür kann unsere Tochter an Silvester nun aber zu ihren Großeltern“, sagt Simone Vogt. Die Neunjährige würde sich schon sehr darauf freuen. Für das Silvesteressen habe ihr Mann bereits alles eingekauft. Es wird Dumplings geben. Den „klassische Wunsch“, habe sie, sagt sie angesprochen auf ihren Neujahrswunsch: „Dass die Pandemie im neuen Jahr aufhört.“

„Wünschen uns, dass sich die Menschen einfach an die Maßnahmen halten“

Das Lächeln trotz Pandemie nicht verloren haben auch Horst und Helga Amoulong. Seit Jahrzehnten verbringen sie den Silvesterabend mit Freunden, erzählen sie. Dieses Jahr sollte es ins polnische Swinemünde gehen. Schon im Herbst hatten sie den Ausflug gebucht. Nun würden sie zu zweit und zu Hause bleiben. „Vielleicht machen wir eine Videokonferenz, genau, wie zu Weihnachten“, sagt Helga Amoulong. Auf den Tisch kommt Fisch. Horst Amoulong befürchtet unterdessen, „dass es in Berlin ein Chaos geben wird“. Dass sich die Menschen dort an die Auflagen halten werden, glaubt er nicht. Von Feuerwerken halte er selbst generell nichts. „Ich freue mich, wie es dieses Jahr ist“, räumt er freimütig ein. Zumal Feuerwerke umweltschädlich seien, wie er findet. Seine Frau hingegen hätte sich über ein paar bunte Lichter am Himmel durchaus gefreut. Ihr Wunsch fürs neue Jahr? „Wir gehören zur Risikogruppe. Daher wünschen wir uns, dass sich die Menschen einfach an die Maßnahmen halten und gesund bleiben. Auch wir möchten noch weiterleben.“

