Falkensee

Gasgeruch sorgte am Donnerstagvormittag gegen 6.30 Uhr für großes Polizeiaufgebot am Baumarkt Hellweg in Falkensee. Neben dem Baustoffcenter waren mehrere verdächtige, mit Klebeband gesicherte Gasflaschen gemeldet worden. Da nicht klar war, ob von den Flaschen Gefahr ausgeht, waren Spezialkräfte der Polizei angefordert worden. Die Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchten die verdächtigen Flaschen, stellten aber keine Zünder oder ähnliche Vorrichtungen fest.

Achtstündiger Einsatz

Der Parkplatz und die Ladezone des Baumarktes waren stundenlang gesperrt. Von den Sperrmaßnahmen waren drei Betriebe betroffen, auch eine Waschstraße musste zeitweise ihren Betrieb einstellen. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren und auch die Gasflaschen, bevor gegen 14.20 Uhr der Einsatz vor Ort beendet werden konnte.

Besitzer kam aus Berlin

Im Zuge der Ermittlungen meldete sich ein 36-jähriger Berliner als Besitzer der Gasflaschen. Er gab glaubhaft an, dass er die Flaschen am Vortag dort abgeben wollte. Da die Annahmestelle jedoch bereits geschlossen gewesen sei, ließ er die Flaschen dort und habe sie gegen „Wegkommen“ mit Klebeband festgemacht.

Von Marlies Schnaibel