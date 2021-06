Vereinschefin Birgit Faber vom TSV Falkensee macht mit beim MAZ-EM-Tippspiel

Falkensee

„Eigentlich komme ich ja vom Turnen“, sagt Birgit Faber. „Aber den Spaß mache ich trotzdem mit“, sagt sie lachend zum MAZ-EM-Tippspiel, an dem die Chefin des Sportvereins TSV Falkensee sich seit einigen Tagen versucht. Dass es bislang noch nicht so optimal für sie lief, nimmt die 58-Jährige sportlich. „Dabeisein ist alles“, sagt sie lächelnd und verrät zugleich. „Ich werde fast täglich von allen möglichen Leuten angerufen, die mich auf meine getippten Ergebnisse ansprechen, das ist der Wahnsinn.“ Immerhin habe sie früher beim Fußball im Schulsport sogar eine 2 auf dem Zeugnis zu stehen gehabt, sagt sie nicht ganz ohne Stolz.

Birgit Faber ist beim Turnen zu Hause. Quelle: privat

Die Vizepräsidentin des Landessportbunds Brandenburg ist eine Vollblutsportlerin. Dass die Europameisterschaft überhaupt über die Bühne gehen kann, das findet sie richtig gut. „Nach der langen Durststrecke und den vielen Monaten Pandemie ist das ganz wichtig für die Menschen“, ist sie fest überzeugt. Wann immer sie die Zeit findet, läuft der Fernseher und verfolgt sie die Spiele. „Na klar ist das spannend.“ Vor allem, da man so manche Mannschaft gar nicht auf dem Schirm habe, die dann für eine Überraschung gut ist.

Tiefe Verbundenheit mit den Schweizern

Natürlich fiebere sie mit dem deutschen Team mit, „das ist doch klar“, sagt sie. „Traurig war ich daher schon, als die Deutschen mit einer Niederlage ins Turnier gestartet sind. Aber gegen Portugal lief es ja dann besser.“ Die Zitterei am Mittwochabend gegen Ungarn hätte allerdings nicht unbedingt sein müssen. Nicht nur für die Deutschen, auch für das Schweizer Team schlägt ihr Herz. „Ich habe lange Zeit dort gearbeitet, da fühle ich noch heute eine tiefe Verbundenheit mit dem Land“, sagt sie. Zumal auch ihr Sohn inzwischen dort lebt und arbeitet.

Bei der Frage nach einem Lieblingsspieler muss Birgit Faber nicht lange überlegen. „Ganz klar Cristiano Ronaldo.“ Der Portugiese hätte bei vielen Menschen keinen guten Ruf, „aber ich finde, er ist ein toller Fußballer und zeigt auch oft neben dem Platz sein großes Herz. Das finde ich genauso wichtig.“

Vereinsleben kann beim TSV Falkensee endlich wieder starten

In den vergangenen Tagen habe die Arbeit noch oft verhindert, dass die Fußball-EM bei Familie Faber den ganzen Tag hoch und runter lief. Inzwischen ist Birgit Faber zusammen mit ihrem Ehemann und der Familie im Urlaub angekommen. „Da hört die EM für uns natürlich zum Tagesprogramm“, verrät sie schmunzelnd. Die 58-Jährige kann endlich wieder lachen. Dabei liegen hinter ihr nervenaufreibende Monate. Lange bangte die TSV-Vorsitzende um die Existenz ihres Vereins – immerhin dem drittgrößten Breitensportverein im Land Brandenburg.

Fast 900 Mitglieder verließen den TSV während der Pandemiemonate. „Für uns eine Katastrophe“, sagt Birgit Faber. Inzwischen können Sportangebote jedoch wieder stattfinden. Faber hofft, dass der Verein zeitnah auch alle Trainingsstätten und -möglichkeiten wieder vollumfänglich nutzen kann. „Die Menschen brauchen die Bewegung. In den letzten Monaten ist viel kaputt gegangen“, weiß sie. Umso wichtiger ist es ihr, dass vor allem die jüngsten und die ältesten Vereinsmitglieder wieder regelmäßig gemeinsam in ihren Übungsgruppen Sport treiben können.

Längst feilt sie mit ihrem Team – 13 hauptamtliche Angestellte kümmern sich beim TSV darum, dass alles läuft – am Programm für die neue Saison. Der Startschuss dafür soll am 14. August mit einem Vereinsfest fallen. Die Erleichterung, dass endlich wieder Normalität in den Alltag eintritt, ist Birgit Faber sichtlich anzumerken. Dazu bei trägt auch die Europameisterschaft. „Ich freue mich für all die Menschen, die mitfiebern. Weil es etwas ist, worauf wir lange verzichten mussten. Die EM tut den Menschen gut“, sagt sie. Und am Ende, da drückt sie natürlich dem deutschen Team ganz besonders die Daumen.

Von Nadine Bieneck