Falkensee

Zeugen hatten der Polizei am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr gemeldet, dass mehrere offenbar stark alkoholisierte Jugendliche in der Ruppiner Straße in Höhe des dortigen Jugendzentrums verfassungsfeindliche Parolen verbreiteten. Dazu verwendeten diese auch ein Megafon.

In der näheren Umgebung befragten die Polizisten Zeugen des Vorfalls und nahmen eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.

Eine Suche nach den Tatverdächtigen verlief in der gleichen Nacht erfolglos. Der Staatsschutz der Polizeidirektion West hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ Havelland