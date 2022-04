Verkehrschaos nach Unfall kurz vor Falkensee

Falkensee

Ein Unfall auf der Landesstraße 20, kurz vor Ortseingang Falkensee, hat am Donnerstag für ein zeitweiliges Verkehrschaos gesorgt. Ein 50-jähriger Fahrzeugführer war von der Bundesstraße 5 kommend auf der L 20 in Richtung Falkensee unterwegs. Infolge eines verkehrsbedingten Staus kurz vor dem Ortseingang Falkensee geriet der Wagen auf die Gegenspur, kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw und in weiterer Folge mit der Leitplanke.

L 20 vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt

Die Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Fahrzeuges sowie ihr Beifahrer mussten mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die L 20 musste während des Einsatzes von Rettungsdienst und Polizei vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt werden.

Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen 1,49 Promille. Aufgrund dessen wurde eine ärztliche Blutentnahme in der Polizeiinspektion Falkensee durchgeführt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von MAZonline