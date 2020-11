Verkehrskontrolle in Falkensee: Betrunkener Autofahrer gestoppt

Falkensee

Eine Verkehrskontrolle führten Beamte der Polizeiinspektion Falkensee am Donnerstag (19. November) gegen 2.15 Uhr in der Spandauer Straße in Falkensee durch. Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, war der 38-jährige Fahrer den Beamten aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Der 38-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet.

Von MAZonline