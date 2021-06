Falkensee

Versteckt in einem Garten in Falkensee steht ein kleines Haus. Es ist kaum sichtbar auf den ersten Blick: Umgeben vom Grün lebendig sprießender Pflanzen und von bunten Stiefmütterchen. Doch in dem Haus tut sich eine ganze Welt auf – die Welt der Künstlerin Cornelia Hellwig-Illies, die sich hier ein Atelier eingerichtet hat. Die ausgestellten Bilder vermitteln die gleiche wilde Schönheit, die auch der Garten ausstrahlt. Kein Bild ist wie das andere, aber stets farbenfroh. Zweimal im Jahr sind Gäste beim Tag des offenen Ateliers eingeladen. Aktuell hängen auch im Weltladen in der Bahnhofsstraße einige Bilder.

„Man sieht an meinen Bildern, dass ich mich nicht festlegen lasse auf irgendeine Richtung“, überlegt Hellwig-Illies. Diese Vielfalt im Stil und Offenheit für verschiedenste Techniken eignete sich die Künstlerin über viele Jahre an. Der Austausch mit anderen Künstlern und Künstlerinnen, die Teilnahme an Seminaren und die Begegnung mit inspirierenden Lehrpersonen waren dafür wegweisend. Mehr und mehr wuchs Hellwig-Illies so in die Rolle der Künstlerin hinein, denn lange Zeit hatte die Kunst nur einen untergeordneten Stellenwert im Leben der ehemaligen Lehrerin.

Die Künstlerin Cornelia Hellwig-Illies zeigt eines ihrer neusten Werke. Quelle: Leonie Mikulla

„Man spielt im Leben viele verschiedene Rollen. Ich war lange Zeit in einem anderen Setting unterwegs. Mutter, Ehefrau, Lehrerin – das vereine ich alles in mir. Jetzt begreife ich mich als Künstlerin und das nimmt einen ganz großen Raum ein“, erzählt Hellwig-Illies. Schon nach ihrem Abitur wollte sie ursprünglich Kunstgeschichte studieren. Die Eltern rieten ihr zu einer weniger brotlosen Kunst und so studierte sie stattdessen Englisch und Politologie auf Lehramt. Der Lehrberuf erfüllte sie in der Zusammenarbeit mit den Schülern und Schülerinnen – er war jedoch auch einschränkend: „Die Grenzen als Lehrerin sind immer sehr verwaltet, da ist vieles reglementiert. Mit der Kunst hingegen kann man Grenzen überschreiten – sie öffnet solche schönen Welten.“

Seminare inspirierten zum künstlerischen Schaffen

Ihrem inneren Kompass folgend, fing sie an der Volkshochschule einen Kurs bei dem Künstler Wolfgang Sterrer an. Er lehrte dort experimentelles Malen mit Acrylfarben. „Da hatte ich das Gefühl – das ist es!“, erinnert sich Hellwig-Illies. Sein Nachfolger Janne Laurila führte ein in die moderne Kurs. Besonders schön habe sie den Austausch mit anderen Kursteilnehmenden in Erinnerung: „Wir haben zum Schluss gegenseitig unsere Bilder angeschaut und uns unsere Assoziationen mitgeteilt, das habe ich sehr genossen.“ Kontinuierlich einmal die Woche besuchte Hellwig-Illies die Volkshochschule. Doch sie merkte, dass sie noch tiefer eintauchen möchte.

„Ich habe dann Malreisen unternommen nach Kreta. Dort habe ich mich in die Aquarellmalerei verliebt. Bei 40 Grad dort war das die Königsklasse – das trocknet sofort, da muss man schnell sein und wissen, was man tut“, erzählt Hellwig-Illies. Besonders inspirierend war für sie die Zeit, die sie in der Akademie am Meer auf Sylt verbrachte. Dort lernte sie die Künstlerin Helga Budde-Engelke kennen, deren Stil sie sofort begeisterte. „Seitdem gehe ich zu ihr. Diesen Herbst zum Glück wieder, denn letztes Jahr ist ja leider alles ausgefallen.“

Die Künstlerin möchte sich bewusst nicht auf nur einen Stil festlegen. Auch Titel gibt sie ungerne vor – lieber sollen Betrachter ihre eigenen Assoziationen frei fließen lassen. Quelle: Leonie Mikulla

Alle diese Erfahrungen prägten Hellwig-Illies künstlerisches Tun: „Bei Sterrer habe ich gelernt, zu improvisieren und Farben experimentell zu kombinieren. Bei Budde-Engelke nehmen wir uns immer ein ganz bestimmtes Thema vor. Und Laurila hat mir die Augen geöffnet für ganz neue Richtungen und Her-angehensweisen.“ Ihren Blick für die Vielfalt der Kunstwelt weitete sie auch noch auf eine andere Weise: Im Jahr 2016 traf sie eine mutige Entscheidung und erfüllte sich mit dem Beginn eines Studiums der Kunstgeschichte den Traum ihrer Jugend. Ohne den Druck, einen Abschluss machen zu müssen, und mit viel Hingabe.

Einen Traum hat die Künstlerin auch für die Zukunft: „Ich würde gerne dauerhaft in meinem Atelier eine Galerie aufmachen. Das wäre das Allerschönste!“

Info: Instagram unter www.instagram.com/cohewell

Von Leonie Mikulla