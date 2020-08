Falkensee

Ein Ehepaar wurde Donnerstagabend bei einem Saunaunfall in der Liebenwalder Straße in Falkensee schwer verletzt. Der 57-jährige Mann befand sich mit seiner Frau in seiner privaten Sauna und wollte einen Aufguss vornehmen. Dabei nutzte er jedoch nach ersten Erkenntnissen versehentlich Alkohol statt Wasser. Dadurch kam es zu einer Verpuffung und anschließend zu einem Brand. Durch die Stichflamme erlitten beide schwere Brandverletzungen.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Seine 54-jährige Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Von MAZ