Ein Zeichen setzen im Kampf gegen Corona will in Falkensee am Montag, 13. Dezember, ein breites Bündnis aus Stadtverordneten, Parteien, Jugendforum, Willkommensinitiative und vielen weiteren Beteiligten. Ab 18 Uhr sind auch interessierte Bürger eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen, mit der auch „Danke“ gesagt werden soll.