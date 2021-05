Versuch fehlgeschlagen: Kriminelle sprengen Fahrkartenautomat in Falkensee-Finkenkrug

Falkensee

Erfolglos beim Versuch, einen Fahrkartenautomat am Bahnhof Finkenkrug zu sprengen, blieben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag (28. Mai) zu Sonnabend. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Zeitraum der Tat lag laut den Beamten zwischen Freitagabend, 22.50 Uhr, und Sonnabendmorgen, 3.25 Uhr.

Aufmerksam auf den Vorgang wurde offenbar die Bundespolizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit. Dabei sei aufgefallen, dass der Fahrkartenautomat am Finkenkruger Bahnhof Beschädigung aufwies. Nach aktuellem Ermittlungsstand am Sonntag sei davon auszugehen, dass „durch bislang unbekannte Täter versucht wurde, den dortigen Automaten gewaltsam zu öffnen, um in weiterer Folge an den Inhalt von diesem zu gelangen“, teilte die Polizei mit. Da bei der Tat der Automat jedoch nicht gänzlich gesprengt wurde, blieben die Täter mutmaßlich ohne Beute.

Polizei hofft auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei hofft nun auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung und bittet Zeugen, die Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen im Bereich des Tatorts und zum Tatzeitraum gemacht haben, sich an die Polizeiinspektion Havelland unter der Telefonnummer 03322/2750 zu wenden oder ihre Beobachtungen über das Onlineformular der Polizei unter www.polizei.brandenburg.de mitzuteilen.

Von MAZonline