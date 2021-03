Falkensee

Ein Wachmann hat der Polizei in der Nacht zu Montag einen versuchten Einbruch in ein Geschäft in Falkensee gemeldet. Ins Innere des Ladens kam der Täter nicht.

Der Mitarbeiter einer Wachschutzfirma hat auch eine ihm verdächtig erscheinende Person gesehen. Trotz sofort eingeleiteter Suche durch die Polizei entkam der Täter. An der Tür des Geschäfts entdeckten die Beamten Einbruchsspuren.

Von MAZonline