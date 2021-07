Vertrag für Impfzentrum in Falkensee läuft vorerst bis September

Falkensee

Wie Harald Sempf, Leiter des Bürgermeisterbüros der Stadt Falkensee, am Rande der Hauptausschusssitzung am Mittwoch mitteilte, wird das Corona-Impfzentrum in der Stadthalle der Gartenstadt noch bis mindestens 30. September betrieben. So lange laufe der Vertrag mit dem Landkreis, „dann wird entschieden, ob es auch danach weiterhin Bestand hat und aufrecht erhalten wird“, so der Dezernent.

Bis mindestens zu diesem Zeitpunkt werde es daher auch weiterhin zu Einschränkungen des Schulsportbetriebs der benachbarten Europaschule kommen. Das Impfzentrum in Falkensee war am 1. April 2021 in Betrieb genommen worden, es wird von den Johannitern betrieben. Insgesamt wurden sechs sogenannte Impfstraßen in der Stadthalle eingerichtet.

Von Nadine Bieneck