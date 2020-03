Virtuelle Ausstellungseröffnung im Künstlerhof

Brieselang/Falkensee

In diesen Tagen sind schnelle Lösungen gefragt. Viele machen vieles zum ersten Mal. Für Renée Dressler vom Märkischen Künstlerhof heißt das: Ausstellungseröffnung ohne Publikum, dafür aber live über Facebook.

Geistereröffnung in Brieselang

So die Idee, die am Donnerstag geboren wurde. Knut Muhsik hatte die Idee mit dem Livestream auf der Facebookseite des Märkischen Künstlerhofes. Eine Geistereröffnung, bei der Kunst und Künstler zu sehen sind. Und bei der die Künstler ein trotziges Lebenszeichen in Corona-Absage-Zeiten geben wollen.

Der Märkische Künstlerhof in Brieselang. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Ausstellung „Der Fisch und das Mädchen“ zeigt Arbeiten von Renée Dressler, Rainer Ehrt und Jörg Menge. Die Ausstellung war auch als Lebenszeichen in einer anderen schwierigen Lage gedacht.

Zukunft des Künstlerhofs

Nach dem Tod von Guido von Martens Ende vergangenen Jahres musste Renée Dressler Wege finden, das Kunstprojekt weiterzuführen. Sie und ihr Ehemann Guido von Martens hatten den Künstlerhof seit Jahrzehnten in Brieselang geführt, wie nun weiter? Den Kameramann und Filmer Knut Muhsik hatte Guido von Martens noch ins Boot geholt. Es soll also weitergehen im Märkischen Künstlerhof.

Programm auf Eis gelegt

Für dieses Jahr hatte Renée Dressler ein Programm aufgestellt – mit Ausstellung, mit den bekannten Galeriefrühstücken, mit Konzerten. Passend zur Ausstellung „Der Fisch und das Mädchen“ sollte es im April ein Heringsfest geben. „Aber wir mussten alles absagen für die nächste Zeit“, sagt Renée Dressler.

Viele Stornierungen

Nicht nur das, auch andere sagen ab. Der Künstlerhof wird gern für Veranstaltungen wie Hochzeitsfeiern gebucht, der Mai ist da besonders gefragt. Aber alle Buchungen wurden storniert, sagt Renée Dressler, die an dieser Stelle auch Geschäftsfrau ist, um das große Haus am Laufen halten zu können.

Sie gehört deshalb auch zu denen, die nicht wissen wie sie in der Corona-Krise über die Runden kommen sollen. Erst einmal macht sie das, was sie gut kann: eine Galerie führen. Wenn auch in den nächsten Wochen nur virtuell.

Hoffen auf spätere Veranstaltungen im Künstlerhof. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Arbeiten der aktuellen Ausstellung bleiben vorerst hängen, wenn wieder Normalität eintritt können Besucher sie weiterhin sehen. Bis Ende April sind im Märkischen Künstlerhof alle Veranstaltungen abgesagt. Ob es am 3. Mai mit dem Dürer-Galeriefrühstück weitergeht, ist sehr fraglich. Für den 20. Juni wäre ein Swing-and-Dance-Abend mit der Band Mückenheimer geplant.

Menges Comic-Welt

Auf Normalität hofft auch der Falkenseer Maler Jörg Menge. Er stellt im Märkischen Künstlerhof nicht nur seine Malerei aus, sondern wollte auch sein neues Buch präsentieren. Mehr als drei Jahre hat er an dem Comicband „Hokioi – die Schiffe des Teufels“ gearbeitet, gerade ist er im Hinstorff-Verlag erschienen. Mehr als 300 Seiten prall gefüllt mit einer gemalten Seeräuber-Abenteuer-Geschichte.

Jörg Menge schuf einen dicken Comicband. Quelle: Marlies Schnaibel

„Das Buch sollte auf der Leipziger Buchmesse auf dem sogenannten Schwarzen Sofa in Halle 1 präsentiert werden“, erzählt Jörg Menge. Wie so vieles, fiel auch das ins Absage-Loch. In Brieselang zeigt der Maler nun einige der großformatigen Originalbilder. Auch über die Corona-Sperre hinaus.

Von Marlies Schnaibel