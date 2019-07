Blender gehört zu den leistungsfähigsten Open Source Programmen für die 3-D-Modellierung. Der Kurs vermittelt Grundlagen zum Navigieren im virtuellen Raum, zum Erstellen dreidimensionaler Objekte und zum Umgang mit der virtuellen Kamera. Kurs vom 16. August bis 13. September, immer Freitagabend.

Weimar – vom Wesen und Wert der Demokratie: Themenwerkstatt im Deutschen Historischen Museum in Berlin. In der exklusiven, dialogischen Sonderführung erhalten die Besucher einen Einblick in Geschichte und Geschichten der ersten deutschen Republik, die 1919 auch die Volkshochschulen hervorbrachte.

Ausstellungseröffnung in der VHS: „Frauenalltag – Frauenarbeit – Frauenrechte“ am 23. August. Dazu auch die Lesung am 6. September „Ostfrauen verändern die Republik“ mit Tanja Brandes und Markus Decker. In Zusammenarbeit mit der Stadt Falkensee.

In der biografisch-dokumentarischen Schreibwerkstatt mit Jana Kühn werden Geschichten erzählt, aufgeschrieben, ausgetauscht, bearbeitet, verfremdet und vorgelesen. Am 15. September.

Lange Nacht der Volkshochschulen in Falkensee am 20. September. Von 18 bis 24 Uhr zum Schauen, Zuhören, Mitmachen und Mitfeiern.