Falkensee

Zum ersten Mal öffnet am Sonnabend, 4. Mai, ab 11 Uhr der Neubau der Musik- und Kunstschule Havelland mit dem Konzertsaal „Gleis 5“ am Bahnhof Falkensee, Bahnstraße 5, seine Türen. Der neue Bereich Rock/Pop/Jazz stellt sich am „Tag der offenen Tür“ vor und veranstaltet einen ganzen Bandtag. Workshops, Probeunterricht, Bandproben und ein Konzert stehen auf dem Programm. Die Lehrkräfte sind echte Profis mit Hochschulabschluss, die neben dem Unterrichten auch auf Konzertbühnen zu erleben sind.

Von Bis 13 Uhr können die Instrumente Saxofon, E-Gitarre, Schlagzeug, E- und Kontrabass, Klavier (Rock/Pop/Jazz), Percussion, Trompete, Posaune und Gesang ausprobiert werden. Parallel gibt es einen Workshop für E-Gitarristen zu Sound und Effektkunde. Um 13.30 Uhr findet eine öffentliche Probe der Musicalband. Im Groove-Workshop können Interessierte die Besonderheiten von E-Bass und Schlagzeug kennenlernen. Wer selbst gern in einer Band Musik machen möchte, kommt zur Bandberatung. Zum Ausklang des Bandtages gibt es um 15 Uhr ein Konzert, bei dem Lehrer gemeinsam auftreten. Der Eintritt ist frei.

Von MAZ