Falkensee

Es ist ein bewegendes Bild, das am Dienstagabend vor der alten Stadthalle in Falkensee zu sehen ist: 221 Kerzen in kleinen Papiertüten erleuchten den dunklen Vorplatz und erinnern so an die Menschen, die im Havelland nach einer Corona-Infektion verstarben. Zeitgleich sind im gesamten Stadtgebiet Kirchenglocken zu hören: Insgesamt fünf Kirchengemeinden beteiligen sich an der Mahnwache und gedenken der Verstorbenen, indem sie eine Viertelstunde lang ihre Glocken läuten lassen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bündnis gegen Rechts und Jugendforum organisierten die Mahnwache

Initiiert und vorbereitet wurde die Aktion vom Bündnis gegen Rechts und dem Jugendforum Falkensee. „Wir bemerken, wie die Debatte emotionaler wird und wie sich über Maßnahmen aufgeregt wird. Was dabei vergessen wird, sind die Menschen, die an Corona sterben. Heute gedenken wir der Verstorbenen. Gemeinsam kämpfen wir gegen das Virus und nicht gegen Menschen, wir halten zusammen“, sagt Clara Weiger, die sich im Jugendforum engagiert. Benno König vom Bündnis gegen Rechts ergänzt: „Ohne viel zu reden, wollen wir deutlich machen, worum es heute wirklich geht: Weitere Todesopfer möglichst verhindern und uns alle vor schweren Erkrankungen schützen.“

Die Veranstaltung wurde im Vorhinein bewusst nicht öffentlich bekannt gemacht, da die Organisierenden verhindern wollten, dass viele Besucher und Besucherinnen zusammenkommen und so unnötige Gefährdungen entstehen. Es wurde jedoch Kontakt aufgenommen zu mehreren Kirchengemeinden, wo die Gedenkaktion großen Anklang fand.

Fünf Kirchengemeinden beteiligten sich

„Das Läuten der Totenglocke als Zeichen der Erinnerung ist eine alte christliche Tradition. Im konkreten Fall ist es uns ein Anliegen, das Gedenken an die Pandemietoten zu unterstützen“, sagt Pfarrer Thorsten Daum von der katholischen Gemeinde Sankt Konrad. „Als Gemeinde haben wir uns schon vor einem Jahr eindeutig von den Ambitionen der Friedenslicht-Initiative abgegrenzt, denn die Ablehnung der Corona-Maßnahmen halten wir für falsch. In unserer Gemeinde bemühen wir uns um eine strikte Einhaltung der Hygieneverordnung, weil wir uns – ganz unserem Auftrag entsprechend – den Schwächsten verbunden fühlen“, so der Pfarrer weiter.

Neben der katholischen Kirchengemeinde beteiligten sich auch die evangelischen Gemeinden Falkenhagen, Heilig-Geist, Finkenkrug und Seegefeld. In der Dorfkirche Seegefeld fand bereits ab 19 Uhr eine kleine Andacht mit Konfirmanden und Konfirmandinnen statt. „Das ist die Altersgruppe, die von den ganzen Beeinträchtigungen besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde mit ihren Lebensplanungen“, überlegt Pfarrerin Gisela Dittmer, ergänzt jedoch zugleich: „Andererseits ist es wichtig, nicht nur diese Ich-Sicht zu haben und auch daran zu denken, dass andere Menschen daran versterben können. Die Regeln sind nicht nur Beeinträchtigungen, sondern auch ein Akt der Nächstenliebe.“

Die Mahnwache soll auch ein friedliches Gegengewicht setzen zu den Demonstrationen, die aktuell jeden Montag im Stadtzentrum gegen die Corona-Schutzmaßnahmen stattfinden. „Ich finde es erschütternd, dass gerade auf dem Platz vor der alten Stadthalle, wo nationalsozialistische Aufmärsche stattfanden, Anfang Dezember Demonstranten mit Fackeln entlangzogen“, überlegt Pfarrerin Dittmer. Umso wichtiger sei es mit der Mahnwache ein Zeichen zu setzen und den Platz für das Gedenken zu nutzen.

Kirchen werden in Misskredit gezogen

Besonders problematisch findet Dittmer derzeit, dass Kirchen gezielt in Misskredit gebracht werden: Zusätzlich zu den Montagsdemonstrationen möchte die Initiative „Friedenslicht Falkensee“ jeden Sonntag vor der alten Stadthalle „Gottesdienste“ feiern. „Weil nicht mehr alle Menschen in die Kirche kommen dürfen“, heißt es auf einem Plakat, mit dem die Veranstaltung beworben wird.

„Das stimmt so nicht und ist verdreht – mit der Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, schließt man sich selbst aus. Man muss sich bewusst sein wie bei allen Entscheidungen, dass das Konsequenzen hat“, sagt die Pfarrerin klar. Bereits an Heiligabend wurde parallel zum Gottesdienst der Kirchengemeinde Seegefeld eine alternative Veranstaltung durchgeführt, die der Pfarrerin durch das rücksichtslose Verhalten auffiel: „Sie konnten uns keine Genehmigung zeigen und sind sehr offensiv aufgetreten ohne Abstände einzuhalten. Ich finde es sehr bedenklich, wenn eine Gruppe Gottesdienste so feiert, als wenn es keine Regeln gebe. Wir beachten diese als Kirche zur Sicherheit aller.“

Die 221 Kerzen vor der alten Stadthalle – sie geben den Worten der Pfarrerin Recht.

Von Leonie Mikulla