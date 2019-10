Falkensee

Fünf Menschen wurden am späten Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Seegefelder und Seeburger Straße in Falkensee verletzt. Ein 18-jähriger Autofahrer war, gemeinsam mit drei Insassen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, aus Berlin kommend in Richtung Falkenseer Zentrum unterwegs.

Beim Einfahren in die Kreuzung nahm er einem Transporter die Vorfahrt, sodass beide Fahrzeuge zusammenprallten. Der Pkw wurde um 180 Grad gedreht, der Transporter schleuderte nach links und kollidierte mit dem Betonfundament der Brücke. Sowohl die beiden Fahrer als auch die Insassen des Pkw mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 12 000 Euro.

Von MAZonline