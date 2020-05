Falkensee

Drei Personen wurden Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Dyrotzer Weg/ Rembrandtstraße in Falkensee verletzt. Eine 29-jährige Toyota-Fahrerin fuhr von der Rembrandtstraße auf den Dyrotzer Weg, ohne dabei die Vorfahrt eines 42-jährigen BMW-Fahrers zu beachten.

Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Toyota anschließend gegen den Zaun eines angrenzenden Grundstücks.

Anzeige

Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer sowie die 46-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers leicht verletzt. Die beiden Frauen kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der BMW-Fahrer wurde ambulant am Unfallort von Rettungskräften behandelt. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 11 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ