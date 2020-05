Falkensee

Malerei und Grafik von zwei Falkenseer Künstlern sind in der Galerie Schneeweiß in der Poststraße 35 von Falkensee zu sehen. Karin Viesel und Thomas van der Linde stellen ihre Arbeiten aus. Die Besichtigung der kleinen Galerie ist zu den Öffnungszeiten und nach Einzel-Vereinbarung unter 0173-9129436 möglich. Geplante Lesungen und den Porzellanmarkt musste die Galeristin Annette Schneeweiß absagen. Geöffnet ist das Haus: freitags 16 bis 20 Uhr, samstags 11 bis 16 Uhr und montags von 11 bis 18 Uhr.

Die Galerien in der Kulturscheune Perwenitz und im Märkischen Künstlerhof Brieselang sind geschlossen. In Brieselang wollte Renée Dreßler die Galerie in diesem Jahr zu Veranstaltungen öffnen, da die jedoch bis auf weiteres nicht stattfinden, bleibt auch die Galerie geschlossen.

Jörg Menge und Renée Dreßler im Märkischen Künstlerhof. Quelle: Marlies Schnaibel

Die aktuelle Ausstellung mit Arbeiten von Renée Dreßler, Jörg Menge und Rainer Ehrt kann nur auf Anmeldung besucht werden.

Von Marlies Schnaibel