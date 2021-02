Wahl der schlechtesten Straße im Osthavelland – Falkenseer Breitscheidstraße ist in engerer Wahl

Falkensee

Oberflächlich betrachtet wirkt alles noch ganz harmlos. Zugegeben, die Rudolf-Breitscheid-Straße in Falkensee ist zwar etwas schmal. Aber immerhin ist sie asphaltiert und verfügt über einen breiten Bürgersteig. Auf den zweiten Blick wird die Misere dann aber schnell klar.

Die knapp zwei Kilometer lange Hauptverbindungsstraße zwischen dem Bahnhof Finkenkrug und der Gemeinde Dallgow-Döberitz hat nicht nur ein Platzproblem, sie ist auch stellenweise richtig zerfressen und kommt daher in die Auswahl zur Nominierung der schlechtesten Straße in Osthavelland. Die Begrenzungen bestehen noch aus altem Kopfsteinpflaster. In regelmäßigen Abständen warnen Hinweisschilder vor tiefen Schlaglöchern am Fahrbahnrand.

Stellenweise kommen zwei Busse nicht aneinander vorbei

Lisa Lehmann kann davon ein Lied singen. „Einfach grausam“, beschreibt sie den Zustand der Straße auf Facebook. Sie selbst wohnt in Dallgow-Döberitz und muss hier auf dem Weg zur Arbeit täglich entlang fahren. Für den vielen Verkehr sei die Straße nicht ausgelegt. Stellenweise kämen zwei Busse nicht einmal aneinander vorbei. Lehmann ist deswegen überzeugt – die Rudolf-Breitscheid-Straße ist die schlechteste Straße Falkensees.

Lkw nutzen die Fahrbahn als Durchfahrt zur B 5. Für so einen Verkehr ist die Straße an manchen Stellen aber einfach zu eng. Quelle: Leonie Mikull

Das hohe Verkehrsaufkommen stört auch Patrick Ulbrich. Da die Straße als Durchfahrtstraße zur B5 fungiert, fahren hier sehr viele Lkw entlang. Gerade nachts sei das nicht so spaßig. „Da wird dann gerne mal mit 90 km/h durchgeheizt.“, erzählt Ulbrich. Der Beamte und Familienvater wohnt direkt am Elsterplatz. Hier gilt am Tag eine 30er Zone, die dank Blitzer auch gut eingehalten werde. Dafür gibt es tagsüber andere Probleme.

Raserei auf der Gegenfahrbahn

Am Elsterplatz befindet sich eine große Bushaltestelle. Eine Vielzahl von Schülern steigt hier täglich aus, um die nahegelegene Oberschule im Poetenweg zu besuchen. Die Straße ist hier baulich getrennt durch eine kleine Mittelinsel. An sich keine schlechte Idee, da für die Schüler so die sichere Überquerung der Straße gewährleistet werden soll. Aber gerade morgens stehen die Busse gerne mal länger da und blockieren die Straße. Manch ein Autofahrer verliere da die Geduld, erzählt Ulbrich. „Die rasen dann auf der Gegenfahrbahn vorbei. Das ist natürlich nicht so toll.“

Als Johannes Walther von der Nominierung der schlechtesten Straße hört, winkt er nur ab. „Ich habe nicht genug Finger, um alle schlechten Straßen in Falkensee aufzuzählen.“, sagt der ehemalige Sprecher der Ortsgruppe Falkensee des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Auch die Rudolf-Breitscheid-Straße beurteilt er als miserabel. Seiner Meinung nach ist der Straßenbelag für das wachsende hohe Verkehrsaufkommen völlig ungeeignet, da unter dem Asphalt noch die ursprünglichen Pflastersteine liegen. Diese würden der Druckbelastung nicht standhalten. Er befürchtet, dass sich die Lage durch den geplanten Ausbau des Havelländer Wegs weiter verschärfen wird.

Radfahrer spielen hier nur die zweite Geige

Auch für Fahrradfahrer sieht Walther etliche Probleme. Dabei wurde die Straße 2008 laut einer Mitteilung der Stadt Falkensee für 900 000 Euro saniert. Das Ziel der Maßnahmen war es damals, bessere Bedingungen für Radfahrer zu schaffen. Es wurden unter anderem Querungshilfen und ein im nördlichen Abschnitt 2,50 Meter breiter einseitiger Rad- und Gehweg erbaut. Walther findet, die Straße sei trotzdem ganz klar vorrangig für Autofahrer ausgelegt. Radfahrer würden um diese herumgeschleust und an den Rand gedrängt. Zudem müssten sie sich den Radweg mit Fußgängern teilen.

An den Rändern der Fahrbahn wird deutlich, wo das Problem ist. Der Untergrund der Straße ist noch die alte Kopfsteinpflasterpiste. Quelle: Leonie Mikull

Es stimmt, als Radfahrer braucht man hier eine gewisse Flexibilität. Zu schaffen macht der ständige Wechsel zwischen Benutzungspflicht und der bloßen Empfehlung, auf dem Fußweg fahren zu können. Von Dallgow-Döberitz kommend, wird man zweimal von einer Straßenseite auf die andere gelenkt. Teilweise fehlen Hinweisschilder für Autofahrer, wodurch das Queren zu einem riskanten Unterfangen wird. Zudem stören etliche desolate Einmündungen den Fahrfluss.

Sanierung der Straße genießt offenbar hohe Priorität

Walther selbst wohnt in einer Seitenstraße der Rudolf-Breitscheid-Straße. Er empfiehlt inzwischen, auf die zunehmend gut ausgebauten Anliegerstraßen auszuweichen.

Während der Ausbau dieser Straßen in den letzten Jahren zügig voranging, sieht es bei den Haupterschließungsstraßen anders aus. In einem 2010 entwickelten Masterplan wurden alle Straßen aufgelistet, bei denen Baumaßnahmen nötig sind. Er wurde 2011 per Beschluss der Stadtverordneten als Planungsgrundlage für die Bauverwaltung festgelegt. Ziel war es, eine bessere Planbarkeit für Anlieger und die Stadt herzustellen. Auch die Rudolf-Breitscheid-Straße ist in der Liste enthalten. Ihr Zustand wird als schlecht beschrieben. Bemängelt werden von offizieller Seite ebenfalls die hohen Verkehrszahlen. Nach Plan wurde ihre Sanierung im Zeitraum zwischen 2019 und 2022 angesetzt. Laut Auskunft des Bauderzernenten Thomas Zylla hat der Ausbau weiterhin hohe Priorität. Passiert ist bisher jedoch nichts.

Von Leonie Mikull