Im Falkenseer Waldbad in der Salzburger Straße 59 sind die Vorbereitungen für die Freibadsaison 2020 abgeschlossen. Doch aufgrund der aktuellen Einschränkungen in der Coronavirus-Pandemie müssen sich Badelustige und Anhänger des Schwimmsportes noch bis zum ersten Sprung in das kühle Nass gedulden.

Derzeitig ist ungewiss, wann und in welchem Umfang das Waldbad öffnen darf. Die Stadt Falkensee und die Betreibergesellschaft Gegefa werden zu gegebener Zeit darüber informieren.

In den vergangenen Jahren war die Badesaison anfang Mai eröffnet worden. Bis zu 50000 Besucher aus Falkensee und Umgebung zählt das Freiluft-Bad, das nur in der Sommersaison geöffnet. Das 1938 errichtete Bad war mehrmals umgebaut worden, zuletzt grundlegend im Jahr 2003.

