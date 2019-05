Falkensee

Der Wald an der Stadtgrenze von Falkensee zu Berlin war am Sonntagnachmittag in Brand geraten. Anwohner hatten der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Norden des Stadtteils Falkenhöh gemeldet.

Zur Galerie Feuerwehrleute aus dem Osthavelland und Berlin waren im Einsatz, als es in Falkenhöh brannte.

Die Falkenseer Feuerwehr war im Einsatz, hatte auch Berliner Unterstützungskräfte dabei. Vor Ort zeigte sich eine komplizierte Zuwegung, so wurden zusätzliche Feuerwehrkräfte aus Dallgow, Wustermark und Brieselang gerufen. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers war die Brandstelle tief im Wald erkundet worden.

Die Feuerwehrleute waren bis in den Abend im Einsatz, um das Feuer auf der Fläche von etwa einem Hektar unter Kontrolle zu bekommen. Löschwasser musste im Pendelverkehr zur Brandstelle gebracht werden. Ein Ortsverband der DLRG war vor Ort, um mit einer Drohne das gesamte Einsatzgebiet überblicken zu können.

Von MAZ