Warten auf Soforthilfe: Falkenseer Unternehmerin schreibt an Woidke

Wie lange sie noch auf ihre Corona-Soforthilfe warten soll, darauf bekommt Viwi Henke derzeit keine Antwort. Die Falkenseerin betreibt als sogenannte Solo-Selbstständige seit 2014 eine Reiseagentur in der Gartenstadt. „Seit Mitte März habe ich keine Einnahmen mehr und weiß nicht, ob es meine Agentur im Juni noch geben wird“, sagt sie.

Als das Land ein Sofort-Hilfe-Programm auf den Weg brachte, war die Hoffnung bei Viwi Henke groß. 75 144 Anträge auf Soforthilfe zählte die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bis zum 5. Mai. Davon wurden bereits über 46 600 Anträge bewilligt und rund 438,4 Millionen Euro ausgezahlt.

„ Soforthilfe ist das nicht“

Ihren Antrag auf Soforthilfe stellte Viwi Henke am 27. März. Normalerweise sollte das Geld binnen weniger Tage auf ihrem Konto eingehen. Doch vier Wochen lang tat sich gar nichts. „Dann bekam ich eine E-Mail der ILB mit der Aufforderung, ein weiteres Formular auszufüllen – weil sich, kurz nachdem ich den Antrag abgab, die Bestimmungen geändert hätten“, sagt sie.

Dabei ist die Reiseagentin derzeit nicht die einzige, die mit der Bürokratie kämpft. Zwar bekam Heilpraktiker Reza-Mehran Moradian schon eineinhalb Wochen nach Antragstellung die Soforthilfen für kleine Unternehmen überwiesen. Dafür hängt es an anderer Stelle.

Kampf mit der Bürokratie

„Ich habe am 24. März einen Antrag auf Kurzarbeit für meine drei Mitarbeiterinnen gestellt. Am 14. April wurde ich aufgefordert noch einmal Unterlagen nachzureichen, die ich eigentlich schon eingereicht hatte. Seither warte ich auf eine Antwort“, sagt der 55-Jährige. Seit 14. März ist seine Massagepraxis in Falkensee geschlossen – ein finanzieller Totalausfall seit mittlerweile sieben Wochen. Ohne die Soforthilfe wäre Moradian nicht über die Runden gekommen.

„Ich bekomme Herzschmerzen, weil ich nicht weiß, wie es weitergehen soll“, sagt er. 2007 hatte Moradian seine Praxis nach einer beruflichen Neuorientierung eröffnet. „Ich habe vorher bei Siemens gearbeitet und dann das Materielle gegen das Menschliche getauscht“, sagt er. Schon 1998 hatte der gebürtige Iraner eine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht. Als Siemens den Firmenbereich, in dem Moradian tätig war, verkaufte, nahm er dies zum Anlass für einen Neuanfang.

Menschen halten zusammen

„Die ersten zwei Jahre waren schwer, aber mittlerweile haben wir uns etabliert und die Menschen empfehlen uns weiter“, so Moradian. Gerade jetzt in der Krise blieb es auch bei dem 55-Jährigen nicht aus, über sein Leben nachzudenken. Finanziell, daraus macht der Falkenseer kein Geheimnis, ginge es ihm heute sicher besser, wäre er in seinem Beruf als gelernter Diplom-Informatiker geblieben. „Anderseits empfinde ich Stolz, wenn ich schaue, was ich in den vergangenen Jahren hier aufgebaut habe.“ Kraft um durchzuhalten geben ihm in diesen Zeiten vor allem seine Mitmenschen. „Ich bekomme viele Anrufe und werde gefragt, ob ich Hilfe brauche, das tut gut“, so Moradian.

Der Falkenseer hat das Gefühl, dass die Menschen nun mehr Zusammenhalten. Alle sitzen in einem Boot und sind mehr oder weniger stark von der Corona-Pandemie betroffen. „Ich würde mir wünschen, dass dieser Zusammenhalt auch noch etwas anhält, wenn sich alles wieder entspannt“, sagt er. Und was seine Praxis betrifft, so hofft Reza-Mehran Moradian, dass er ab Mitte Mai vielleicht wieder seine Kunden empfangen kann.

Von Danilo Hafer