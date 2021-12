Warum Désirée Nick Falkensee liebt

Falkensee

Ihre Geschichte erzählt auch etwas über die Geschichte Falkensees: Von der DDR-Schlafstadt zur Boomtown im Speckgürtel. „Ich habe hier ein Paradies“, sagt sie, drückt auf den Türöffner und ein schweres Eisentor bewegt sich wie von Geisterhand nach rechts. Einblicke in die Welt der Désirée Nick, „ein Weltstar; eine Symbiose aus Musik, Glamour und Groteske“, wie die Süddeutsche Zeitung sie einmal beschrieb. Wohnhaft in der Gartenstadt.

Aufgewachsen in Berlin

Aufgewachsen in Westberlin, gelebt in Charlottenburg, Grunewald und dann am Gendarmenmarkt in Mitte, auch lange gearbeitet in London – dann hat sie sich ihren Traum des Wohnens in Falkensee erfüllt. So wie fast 60 Prozent der Bewohner in der Gartenstadt, die aus der Enge der eingemauerten Stadt Westberlins nach der Wende in das Umland geflohen waren.

Liebt und lebt in Falkensee: die Schauspielerin Desiree Nick

Das Grundstück liegt am Hang, 5000 Quadratmeter groß, 550 Qua-dratmeter Wohnfläche in den Falkenhagener Bergen. Warum ausgerechnet Falkensee? „Das sieht man doch schon an den Ausmaßen des Grundstückes“, sagt sie fast vorwurfsvoll, denn so ein Areal hätte es ja damals nicht mehr zu einem vernünftigen Preis gegeben: „Ich bin ja nicht Frau Springer in Kladow oder Frau Otto.“

Altes Haus in Falkensee gekauft

Bezahlt hat sie das Grundstück vor elf Jahren, dann sehr lange renoviert („Das war eine abgerockte Ost-Bude, auf dem Dachboden waren alte Katzenskelette und ich musste mich erstmal schlaumachen, was Asbest ist.“), bevor sie vor sechs Jahren einzog: „Es war grauenvoll. Und ich musste ja nebenbei noch Geld für das Haus verdienen.“ Beim Renovieren fand sie auch Hirsch-Geweihe, die noch von der Geschichte des alten Forsthauses erzählen, die nun als Trophäen in ihrem Arbeitszimmer hängen und die zeigen: Ich habe es geschafft.

Liebt und lebt in Falkensee: die Schauspielerin Desiree Nick

Zehn Jahre war das Grundstück eine Karteileiche im Maklerbüro Engel&Völkers, erzählt sie, doch wie sagten früher Makler dazu: Irgendwann kommt immer ein Verrückter und kauft es. „Die Verrückte war ich“, sagt Désirée Nick. Heutzutage sagt das kein Makler mehr, es gibt kaum Objekte und Grundstücke, der Markt ist leer, gerade im Speckgürtel Berlins.

„Das Havelland hat enormes Potenzial, den größten Zuwachs“, weiß sie um ihr Grundstücks-Glück: „Dieser Platz, diese Nähe zur Metropole, nur vier Kilometer von Berlin entfernt, wenn dies in Bayern wäre, wäre Falkensee Starnberg oder Ammersee. Und da müssen sie 30 Kilometer in die Großstadt fahren.“ Was für ein Vergleich mit der ehemaligen DDR-Schlafstadt. Heute sagen Makler dazu: Lage, Lage, Lage...

Désirée Nick als Viel-Könnerin

Einfach nur passend: Vertreten wird die Entertainerin, Schauspielerin, Diseuse, eine Künstlerin des Kabaretts und Bestsellerautorin von einer Agentur mit dem Namen Rampensau. Ausschnitte aus der vielfältigen Karriere der Désirée Amneris Saskia Pamela Aida Nick: „ …in sehr jungen Jahren eine Ausbildung als klassische Balletttänzerin an der Berliner Tanzakademie, die mit einem Engagement an der Deutschen Oper Berlin endete.“ Das war 1982.

Ihr Wertekanon ist auch geprägt von sechs Semestern an der Theologisch-Pädagogischen Akademie Berlin-Westend mit einem Abschluss als Lehrbeauftragte für katholische Religionspädagogik mit der Missio Canonica bis zur Oberstufe. Und der Arbeit als Religionslehrerin an der Tews-Grundschule in Berlin Zehlendorf. Nebenbei übte sie sich – zunächst, um ihr Englisch zu verbessern, in Londoner Workshops und schloss am Actor’s Institute ihre Ausbildung als Schauspielerin ab – um an deutschen Bühnen Anfang der 90iger-Jahre durchzustarten.

Monolog am Potsdamer Hans-Otto-Theater

Auf der Bühnen überzeugt Désirée Nick seit nunmehr 35 Jahren mit klassischen und ernsten Rollen ebenso wie im komödiantischen Fach. Das Feuilleton feiert ihre Darstellungskraft in vielen Rollen an renommierten Häusern, wie dem Maxim Gorki Theater Berlin, der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, dem Renaissance Theater Berlin oder dem Hans-Otto-Theater Potsdam, wo sie Publikum und Presse mit ihrer sensiblen Darstellung des Thomas-Bernhard-Klassikers „Am Ziel“ in einem zweieinhalbstündigen Monolog begeisterte.

"Am Ziel", Desirée Nick, am Potsdamer Hans-Otto-Theater.

Ebenfalls überzeugt sie als Autorin, alle ihre Bücher führen wochenlang die Bestsellerlisten an. Ob „Gibt es ein Leben nach vierzig?“ (2005) und konsequent nachfolgend „Gibt es ein Leben nach fünfzig?“ (2011) oder auch „Was unsere Mütter uns verschwiegen haben“ (2006). „Eva go home!“ (2007) ist eine kluge und scharfsinnige Entgegnung auf die altbackenen Thesen einer Fernsehmoderatorin. Mit „Liebling, ich komm später…“ (2008) entlarvt Désirée Nick den Seitenspringer. Im Herbst 2012 erschien ihr neuestes Buch „Fürstliche Leibspeisen. Gerichte mit Geschichte“.

Sie bereichert die Werke außerordentlicher Filmemacher, wie die von Rosa von Praunheim in „Neurosia“, Max Färberböck in „Aimée und Jaguar“ oder Jochen Kuhn in „Fisimatenten“. Auch in Fernsehproduktionen wird Désirée Nick besetzt, so war sie in den letzten Jahren in „SOKO 5113“, „Türkisch für Anfänger“ oder „Anna und die Liebe“, „Notruf Hafenkante“ sowie in Spielfilmen des ZDF und der ARD zu sehen. Umwerfend komisch zeigte sie sich 2012 in der ZDF-Verfilmung des Erfolgsromans von Dora Heldt „Kein Wort zu Papa“ oder als Baumarktleiterin in dem Film „Schmidts Katze“.

Eine Seite „der Nick“, die in Vergessenheit geraten ist. Denn ihre mediale Breitenwirkung und ihren Bekanntheitsgrad erreicht sie mit ihrem progressiven, unverwechselbar komischen und charakteristischen Entertainment und Comedy-Auftritten seit Mitte der 90er-Jahre, für die sie im ganzen deutschsprachigem Raum umjubelt tourt und – anfangs als „Schwulenikone“ gefeiert –, ein breites Publikum erreicht. Mit boshafter Ernsthaftigkeit, eiserner Disziplin und brillantem Witz gewinnt sie 2004 die Krone als Dschungelkönigin als erste Frau in dem RTL-Quotenhit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und trägt seither den Titel „spitzeste Zunge der Nation“. Als „Zickenkriegerin“ wird sie zum beliebten und gefürchteten Gast aller bundesdeutschen Talkshows und eta-bliert sich einmal mehr als Massenphänomen in einer Vielzahl von Formaten.

Gala-Faktor: Modedesigner Wolfgang Joop hat am 4. Juli 2003 in seiner Potsdamer Villa "Rumpf" die erste Kollektion seiner neuen Marke "Wunderkind Couture" in einer Modenschau vorgestellt. Hier Wolfgang Joop, links Desiree Nick und rechts Gabriele Henkel.

Das Privatfernsehen jubelt: Es gibt kein Format des Vorabend-Trash, an dem die Diva aus Falkensee nicht teilgenommen hätte. Sei es das „Promi-Dinner“, „Shopping Queen“, „Shopping Queen des Jahres“, „Das große Backen“, „The Taste“, „Teufels Küche“, „Yes I can dance“, viermal war sie bei „Wetten, dass…?, ebenso ist sie beim „Fest der Besten“ neben Florian Silbereisen vertreten.

Promis in Falkensee begrüßt

Wer hat Sie denn schon in Ihrem Haus in Falkensee besucht? „Ach, hier sind doch ständig Promis: Wir haben hier ja auch ,Shopping Queen’ gedreht und ,Promi Dinner’. Der Guido Maria war ja auch schon bei mir, ebenso wie Wowereit und Wolfgang Joop.“ Gleich kommt Gregor Gysi. „In mein Haus kommen nur sehr anständige und liebe Menschen, denn dort herrscht gutes Karma“, sagt die Mutter eines Sohnes, der in England studiert.

Auch die Nachbarn waren schon mal da, erzählt sie. Der Professor von nebenan, der sein Haus geerbt hat. Und auch die von gegenüber wären sehr nett, berichtet sie. In der Coronazeit sind ihr 250 Auftritte abgesagt worden, diesen Verdienstausfall kann sie nicht mehr einspielen. „Während andere in Depressionen versinken, wartet im Garten die Arbeit“, erzählt sie tapfer. Seit Corona hätte sie einen der schönsten Gärten, die Gartenarbeit wäre gleichzeitig gut für ihre Fitness: „Ich brauche keinen Vertrag unterschreiben, der Garten ist meine Beschäftigungstherapie und ich stecke mich hier ja auch nicht an.“

Einmal durch das Havelland fahren, diese wundervollen Ecken besuchen, die Fontane schon beschrieben hat – das wäre es, was sie im nächsten Jahr sich noch vorgenommen hat. Was sie denn an Falkensee vermissen würde? Die Speisekarten der fünf Restaurants in ihrer Umgebung würde sie nun alle kennen. Gastronomisch wäre in der Gartenstadt noch Luft nach oben: „Wenn ich einen Gastro-Freund und Ahnung hätte, würde ich ein Restaurant aufmachen.“

Unlängst hat sie mit erotischen Aktfotos in einer Boulevard-Zeitung von sich reden gemacht. Haben die Menschen in Falkensee sie daraufhin angesprochen? „Eine hätte gesagt: Super, was sie da gemacht haben, muss ja ganz schön anstrengend gewesen sein“, erzählt das 65 Jahre alte Aktmodell. Ja, hätte sie gesagt.

Freiraum in Falkensee

Lässt man Ihnen in der Gartenstadt genug Freiraum und Privatsphäre? „Ich schätze es enorm, dass sich in Falkensee niemand nach mir umdreht und es den Leuten herzlich egal ist, ob ich nun geschminkt bin, ob die Haare sitzen oder nicht. Ich wurde hier auch noch nie nach einem Selfie gefragt“, sagt sie: „Hier könnten auch Camilla und Charles wohnen – das würde auch keinen interessieren.“

Desiree Nick beim Neujahrsempfang der Stadt Falkensee.

Das Haus ist schon weihnachtlich geschmückt, an der Eingangstür hängt schon der Weihnachtsstern. Die gesamte Familie kommt, dann füllt sich das Haus mit viel Leben, das wäre ein Luxus, den sie sich erst in den letzten Jahren, seitdem sie aus ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung am Gendarmenmarkt ausgezogen ist, gönnen würde. In normalen Jahren stand sie an den Feiertagen immer auf der Bühne. Wie in diesem Jahr noch zu Sylvester, am 31. Dezember, zwei Vorstellungen in den Berliner Wühlmäusen stehen auf dem Programm: „Das Feuerwerk bin ich – ein Silvester Spezial.“

Von der Interviewten zum Interviewer wird sie nun, gleich kommt Gregor Gysi zum Podcast. Der Block ist voller Fragen an den Politiker und liegt bereit. Akribisch hat sie sich auf das Gespräch vorbereitet, ganz der Profi. Und zum Abschied sagt sie noch: „Schreiben Sie das noch: Es gibt ein Wort, was Falkensee nicht ist: Falkensee ist nicht prätentiös.“ Das war ihr wichtig, vielleicht fühlt sie sich deshalb so wohl in ihrem Ressort.

