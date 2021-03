Was im Schnelltestzentrum Falkensee schief läuft

Falkensee

„Ich bin empört, frustriert, sauer und wütend“, sagte die Falkenseerin Kerstin Kaufmann am Freitag, als sie bei der MAZ-Lokalredaktion anrief. Sie sei gerade an der Stadthalle gewesen, um sich einem Corona-Schnelltest zu unterziehen. Doch rangekommen ist sie nicht. „Die machen um 12 Uhr Feierabend und haben deshalb schon kurz nach halb zwölf mitteilen lassen, dass sich niemand mehr an das Ende der Schlange anstellen soll. Das gibt es doch nicht“, schimpfte Kerstin Kaufmann.

Die 43-Jährige hatte extra ihre Mittagspause auf der Arbeit noch vorn verschoben, um rechtzeitig im Testzentrum zu sein. „Termine werden ja nicht vergeben, also habe ich gedacht, wer bis 12 Uhr da ist, wird getestet.“ Doch als sie ankam, drehte sich die letzte Dame in der Schlange um und hielt ihr einen Zettel hin, auf dem inhaltlich Stand, dass für heute Schluss ist mit dem Testen in der Stadthalle. „In diesen Zeiten, wo gerade die Zahlen wieder nach oben schießen und alle vom Testen reden, ist es unverständlich, einfach abzubrechen und die Leute nach Hause zu schicken.“

Kurz vor 12 Uhr abgewiesen

Kerstin Kaufmann ist Mutter einer schulpflichtigen Tochter und wollte sich aus Vorsorge testen lassen. Sie hatte nach dem Scheitern an der Stadthalle versucht, in einer Apotheke Schnelltests zu kaufen. „Vielleicht bekommen wir Montag welche“, waren die Antworten.

Seit Dienstag dieser Woche können sich Falkenseer einmal pro Woche kostenfrei in dem neuen Zentrum testen lassen, allerdings nur in der Zeit montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr. Das genau regt Kerstin Kaufmann auf: „Das ist doch nicht arbeitnehmerfreundlich.“ Wer arbeiten gehe, könne in der Zeit nicht in die Stadthalle kommen.

„Wir sind im Gespräch, ein zweites oder drittes Testzentrum zu eröffnen“, hatte Bürgermeister Heiko Müller am Dienstag gesagt. Stadtsprecherin Yvonne Zychla erklärte inzwischen auf MAZ-Anfrage, dass auch über die Verlängerung der Öffnungszeiten nachgedacht werde.

Von Jens Wegener