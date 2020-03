Wasserbühne auf dem Angerteich? Falkensee diskutiert künftige Nutzung

Falkensee

Wasserbühne, Hunde-Klo, Trampolinmatte, Freiluftgalerie, Wildblumen – das sind einige der Ideen für die Neugestaltung des Falkenhagener Angers in Falkensee. Am Dienstagabend waren Falkenseer zu einem Workshop eingeladen, konnten sich mit ihren Vorstellungen, Erwartungen und Befürchtungen einbringen. Fast 70 Frauen und Männer waren gekommen.

Der Angerteich hat Potenzial, meinen die Landschaftsarchitekten. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Stadt will den Anger neu ordnen, ohne dass dessen historisches Gesicht verloren geht. Mit eigenen Mitteln, aber auch mit Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ soll die Fläche zwischen Falkenhagener Straße und Freimuthstraße aufgefrischt und umgestaltet werden. Insgesamt sollen 1,45 Millionen Euro eingesetzt werden. Das Hamburg-Berliner Büro MSB hatte Pläne für die Landschaftsgestaltung erarbeitet, die Ingenieurgesellschaft M+O Berlin hatte sich die Verkehrsflächen angeschaut.

Am Dienstag stellten sie ihre Pläne vor. Bernward Benedikt Jansen, selbst Landschaftsarchitekt und Moderator, führte durch den Workshop. Er forderte die Falkenseer auf: „Respektieren Sie die Meinung der anderen! Kommentieren und diskutieren Sie konstruktiv!“ Die workshop-erprobten Falkenseer sollten ihn nicht enttäuschen, trotz Pro und Contra bei manchen Themen herrschte eine offene, energiegeladene, freundliche Atmosphäre im Rathaussaal.

Stärken und Schwächen

Landschaftsarchitekt Johannes Hügle, Mitinhaber des MSB-Büro, stellte seine Pläne vor. Dazu hatte sein Team die Stärken und Schwächen der Angerfläche analysiert. Als Plus schlagen ein guter Baumbestand, die zu Teilen gut eingesetzte Bepflanzung, das Potenzial der Freiflächen und der nördlichen Promenade zu Buche. Kritisch sahen die Fachleute den nicht wahrnehmbaren Eingang an der Westseite des Angers, den Zugang vom Rathaus, die Parkplatzsituation in der Freimuthstraße und das nicht ausgeschöpfte Potenzial des Angerteiches.

Meinungen aus dem Workshop „Wenn ,Parkcharakter’, dann nur mit Hausordnung und Kontrolle. Alkoholverbot“ „Gedenkgedanke: Grillen am Denkmal (Gestank, Schmutz) angebracht?“ „Stärkere Betonung der ökologischen Gestaltung, nicht nur Ästhetik“ „Fitnessgeräte auch für Senioren“ „Anger hui –Umfeld pfui“ „Schilf am See nicht immer komplett abmähen“ „Poller! Durchfahrt nur für Anwohner“ „Kunstgalerie am Rundweg um den Anger anordnen“

Das Büro hat nun einen Plan vorgelegt, der einige Bereiche neu ordnet. Auffälligster Vorschlag ist dabei die Anlage von Sitzstufen am Angerteich und einer schwimmenden Plattform, die eine kleine Bühne für Veranstaltungen wäre. Einige Grünflächen wollen die Planer neu gestalten, dabei vor allem die vorhandenen Denkmäler besser einbinden. „Der Anger soll ökologisch aufgewertet werden“, sagte Johannes Hügle, „also sinnvoll ergänzen und wenig versiegeln.“ Einige Bewegungselemente und eine Freiluftgalerie kommen in den Plänen vor. Als einen Diskussionspunkt nannte er „Erhalt oder Reduzierung der Pkw-Parkplätze“.

Ideen der jungen Leute

Die Grundlage für die Diskussion hatte eine Gruppe von Falkenseer Jugendlichen gelegt, die sich bereits am Nachmittag in einem eigenen Workshop und in mehreren Gruppen mit den Plänen befasst hatten. Sie hatten mitunter unterschiedliche Meinungen, etwa zu Spielplatz oder Ballsportanlage.

Grillplatz und Eisverkauf

Sie steuerten aber auch eine Reihe Ideen bei, über die zu reden ist: Grillplatz, Fitnessgeräte an der Bushaltestelle, Sperrung der Kirchstraße für den Autoverkehr, Liegebänke, Florida-Eis gegenüber von Thonke, aufgeschütteter Lärmschutzwall mit Laubengang zur Falkenhagener Straße. Mit dem Radverkehr haben sie sich speziell befasst: Den würden sie über eine allerdings verbesserte Freimuthstraße führen.

Angst vor noch mehr Lärm

Während die jungen Leute sich zur schwimmenden Bühne eher nicht äußerten, sorgte die Idee so einer Wasserbühne bei der Diskussion am Abend doch für Aufregung und Skepsis. Für die einen war die Frage der Sicherheit da nicht geklärt, andere befürchteten Lärm und Vandalismus. „Wir haben jetzt schon so viel Lärm von Jugendlichen, da wummern die Bässe bis nachts um 3 Uhr“, erzählte eine Anwohnerin, „so ein Angebot lockt noch mehr an. Aber wo ist der Lärmschutz für uns Anwohner?“

Sichtachse zur Kirche

In drei Runden diskutierten die Falkenseer über die Neugestaltung des Platzes, brachten sich mit ihren Kommentaren oder Ideen ein. Peter Stössinger, der seit einem Monat in Falkensee wohnt und aus Hamburg kommt, schlug eine Art Baumpark vor: Bäume der Welt könnten hier gepflanzt werden. „Freiheit in Bäumen ausdrücken“, nannte er das symbolträchtige Projekt. Ja zu Bäumen –etwa als Allee zu den Straßen, aber auch Ja zum Offenhalten der Freiflächen und für Sichtachsen zur Kirche und zum Haus am Anger.

Party oder Erholung?

Sonnensegel, Freiluftkino, Sprinkleranlage gegen nächtlichen Lärm, Abbau des Denkmals mit Bezug zum Ersten Weltkrieg, Stromversorgung, Wlan, Standesamt in Hirtenhaus, Freimuthstraße als Spielstraße oder als Fahrradstraße – die Liste der Vorschläge war lang. Manchmal gab es auch ganz gegensätzliche Meinungen, wie zu Spielplätzen oder zur Wasserbühne. „Partyszene oder Erholungsbereich – beides geht nicht?“, kommentierte ein Besucher die Debatte.

Ablehnung für Schwimmbühne

Zum Abschluss des Workshops gab es eine Abstimmung zu bestimmten Themen: Die brachte eine klare Mehrheit für den Erhalt des historischen Pflasters in der Freimuthstraße und für den Erhalt einer Großzügigkeit der Anlage, die Abstimmung erbrachte aber auch eine große Ablehnung der Wasserbühne in dem Teich.

Die Ideen des Workshops fließen nun in die Überarbeitung des Planes ein. Ebenso wie ein Kinder-Workshop, der in zwei Wochen stattfindet. Dann ist geplant, die überarbeitete Fassung im Mai zum Tag der Städtebauförderung öffentlich vorzustellen.

Von Marlies Schnaibel