Weihnachten: Bei den Falkenseern ist die Stimmung schlecht

Mit Familie oder Freunden über den Weihnachtsmarkt schlendern, Glühwein trinken, gebrannte Mandeln essen – all das ist aktuell nicht möglich. Was seit jeher selbstverständlich war, wird nun schmerzlich vermisst.Wegen der starken Einschränkungen erleben die Menschen in diesem Jahr ein anderes Weihnachten. Aufgrund der in diesem Winter bisher stark steigenden Corona-Infektionszahlen, scheint dies aber wohl auch nötig.

Falkenseer blicken auf ihre Weihnachtszeit voraus

Doch was macht das mit den Menschen? Wie kommen sie damit klar, in der Weihnachtszeit an starke Kontaktbeschränkungen gebunden zu sein und nicht mit der Familie und Freunden auf einen Weihnachtsmarkt gehen zu können? Die MAZ hat in Falkensee mit einigen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Sie haben uns verraten, was ihnen fehlt und wie sie Weihnachten in diesem Jahr verbringenverbringen werden.

„So habe ich die Stadt noch nicht erlebt“

Bei Petra Hellmuth zumindest komme in diesen Tagen keine Weihnachtsstimmung auf. „So habe ich die Stadt noch nie erlebt“, sagt sie. Kaum etwas würde auf den Straßen Falkensees an eine weihnachtliche Zeit aufmerksam machen. „Das ganze Leben ist anders“, sagt die 54-Jährige.

So hat Petra Hellmuth Weihnachten noch nie erlebt. Quelle: Robert Roeske

Und ergänzt: „Es ist ein seltsames Gefühl. Man muss viel Geduld aufbringen für Dinge, die man als selbstverständlich genommen hat.“ Beispielsweise müsse man in Geschäften anstehen, weil nicht so viele hinein dürften, nahezu überall müsse man eine Maske tragen und Weihnachtsmärkte fehlen total. Einen Weihnachtsbaum habe Petra Hellmuth zu Hause nicht aufgestellt. Die Weihnachtszeit werde laut ihr wohl eine triste werden.

Der 23-jährige Roni Abdulla sieht das ähnlich: „Eine Weihnachtsstimmung kommt bei mir in diesen Tagen nicht auf.“ Geschmückt habe er zu Hause auch nicht, geschweige denn einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Allerdings hätten dies seine Eltern getan. Heiligabend werde er deshalb wohl im kleinen Kreis bei ihnen verbringen.

Geschmückt hat Roni Abdullah nicht. Weihnachten werde er aber bei seinen Eltern verbringen. Quelle: Robert Roeske

Nadine Ramm würden vor allem die Weihnachtsmärkte fehlen. Mit Freunden sei sie sonst immer gerne auf einem der Märkte gewesen. Die weihnachtliche Stimmung fehle ihr komplett. Davon unterkriegen lassen, wolle sie sich aber nicht. Immerhin sei sie gesund und habe alles, was sie brauche, Und zu Hause geschmückt habe sie auch schon. Auch einen Weihnachtsbaum habe sie aufgestellt. „Man macht es für die Kinder“, sagt sie. „Die Kinder sind es, die in der aktuellen Situation schon genug leiden. Durch Weihnachten kann man ihnen eine Freude machen“, sagt die 40-Jährige. Zu Hause habe sie vier Kinder, wie sie erzählt.

„Die Kinder sind es, die in der aktuellen Situation schon genug leiden“, sagt Nadine Ramm. Quelle: Robert Roeske

Auch die 70-jährige Sabine Kolsdorf habe so ein Weihnachten noch nie erlebt. Ebenso wie den Anderen fehle ihr das Weihnachtliche in diesen Zeiten. Auch wegen der Einschränken würde bei ihr keine weihnachtliche Stimmung entstehen. „Man traut sich ja kaum noch raus“, sagt Sabine Kolsdorf. Es liege kein Schnee und die Stadt erscheine nicht wirklich weihnachtlich. Für die Maßnahmen von Bund und Länder habe sie aber Verständnis. Dieses Jahr wird sie es sich zu Hause gemütlich machen. „Da müssen wir jetzt alle durch“, sagt sie. Schließlich werde die Pandemie irgendwann auch ein Ende haben.

“Da müssen wir jetzt alle durch“, sagt Sabine Kohlsdorf. Schließlich werde die Pandmeie irgendwann auch ein Ende haben. Quelle: Robert Roeske

Deutlicher wird Rene Matuschke: „Das ist doch kein Weihnachten“, sagt er. Ihm gehen die Einschränkungen zu weit. Und etwas machen könne man aktuell ja sowieso nicht. Ihm fehle „das ganz Normale“, wie er sagt. Da alles zu habe, werde er Weihnachten zu Hause verbringen.

Am deutlichsten wird Rene Matuschke: „Das ist doch kein Weihnachten“, sagt er. Quelle: Robert Roeske

Versöhnlicher ist Lars Brandt. Die Einschränkungen in der Weihnachtszeit würden den 42-jährigen Finkenkruger kaum stören. Weihnachten sei sowieso kein Fest, welches man in großer Masse und mit etlich vielen Leuten feiere.

Lars Brandt verbringt Weihnachten zu Hausemit der Familie. „Das ist doch eh das einzig Wahre“, sagt er. Quelle: Robert Roeske

„Ich verbringe Weihnachten mit meiner Familie – das ist doch eh das einzig Wahre“, sagt er. Und geschmückt habe er auch schon. Nun fehle ihm nur noch der Schnee.

Von Steve Reutter