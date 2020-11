Weihnachtsaktion an der Falkenseer Stadttanne

Falkensee

Der Gewerbeverband Interessengemeinschaft Falkensee (IGF) und der ASB haben am Falkenseer Weihnachtsbaum die diesjährige Wunschkugelaktion eine Nummer kleiner durchgeführt. Am Donnerstagabend hat die IGF einen Scheck in Höhe von 750 Euro an den ASB übergeben. Corona-bedingt konnte die Wunschkugelaktion dieses Jahr nicht unter Beteiligung der breiten Öffentlichkeit stattfinden. „Aufgrund der besonderen Situation führen wir in diesem Jahr eine ‚ Wunschkugelaktion light‘ ausschließlich im Lise-Meitner-Gymnasium durch, bei der die Schülerinnen und Schüler und ihre Familien einen Teil der Wünsche in Form der traditionellen Wunschkugel mit nach Hause nehmen und erfüllen“, berichtet Claudia Reckermann, ASB-Schulsozialarbeiterin und Ideengeberin der Wunschkugelaktion. Mit der IGF-Spende können jedoch wieder viele kleine Wünsche erfüllt werden.

Aktion seit zehn Jahren

Die Falkenseer Wunschkugelaktion gibt es seit mehr als zehn Jahren. Mitarbeiter des ASB sammeln in der Vorweihnachtszeit Wünsche von benachteiligten Kindern und Jugendlichen, Senioren und anderen benachteiligten Menschen und fertigen die sogenannten Wunschkugeln an. Die Interessengemeinschaft Falkensee stellt und schmückt in der Woche vor dem ersten Advent den großen Falkenseer Weihnachtsbaum auf dem Brunnenplatz im Zentrum von Falkensee und organisiert die feierliche Übergabe des Baumes. Im Anschluss haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die im Baum verteilten Wunschkugeln zu pflücken und die darin enthaltenen Wünsche zu erfüllen. Die Geschenke nehmen der ASB und verschiedene Unternehmen der IGF-Mitglieder entgegen. Kurz vor Weihnachten wurden die Geschenke dann durch den ASB entsprechend verteilt. Die Veranstalter hoffen, 2021 die Aktion in gewohnter Form wieder durchführen zu können.

Von MAZonline