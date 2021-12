Zum Weihnachtsfest gehört ein Baum. Doch nicht jede Familie kann sich in dieser schwierigen Zeit einen Weihnachtsbaum leisten. Die MAZ-Redaktion aus dem Havelland will helfen – und verschenkt 15 Weihnachtsbäume an Familien und Menschen, denen das Leben in diesem Jahr übel mitgespielt hat. Kennen Sie jemanden, der sich über einen Baum freuen würde?