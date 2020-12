Ob Wochenende oder Feiertag – für die Mitarbeiter der Polizeiinspektion Havelland in Falkensee sind auch die Weihnachtstage ganz normale Arbeitstage. Am 24. Dezember schiebt Dienstgruppenleiter Christian Naethe Dienst. Der Polizeihauptkommissar koordiniert die Einsätze seines Teams, fährt auch selbst mit raus, wenn es Not tut. Der 50-Jährige hofft auf einen „ruhigen Heiligabend“.