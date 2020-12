Ketzin

Sein oberster Chef sei der Weihnachtsmann und wohne in Rovaniemi, das ist im Norden Finnlands. Er dürfe ihn sogar „duzen“, sagt Hans-Jürgen Daues. Schließlich würden sich beide die selbe Passion teilen: Der Weihnachtsmann sein.

Die weißen, schulterlangen Haare trägt der 76-jährige Daues offen. Sein ebenso weißer und gelockter Bart geht ihm bis zur Brust. Doch sei der Bart auch mal länger gewesen. Hans-Jürgen Daues ist Rentner und sieht dem Weihnachtsmann zum verwechseln ähnlich. Passend dazu trägt er einen rot-weißen Weihnachtspullover.

Auch wenn er etliche Angebote bekommen hat, Daues hat nie als Weihnachtsmann gearbeitet. Quelle: Steve Reutter

In Rovaniemi sei er selbst öfter schon gewesen. Die nord-finnische Siedlung gilt offiziell als „die Heimat des Weihnachtsmannes“. Geld verdiene er mit seinem Aussehen nicht, sagt Daues. Auch wenn er „etliche Angebote“ bekommen habe, als Weihnachtsmann zu arbeiten. Dennoch schaffe er es, Kindern auf der ganzen Welt eine Freude zu machen.

Überall auf der Welt lieben die Kinder ihn

Der 76-jährige Rentner habe inzwischen viel Zeit. Diese nutze er vor allem, um mit seiner Frau, Doris Schulze, die Welt zu bereisen. „Die Hälfte des Jahres sind wir nicht zu Hause und unterwegs in anderen Ländern“, sagt er. Sieben bis acht Länder würden die Beiden pro Jahr sehen. Beispielsweise seien sie auf Island gewesen, in Amerika und Kanada. Und neben dem finnischen Rovaniemi liebe er vor allem die Türkei. 67 Mal sei er insgesamt dort gewesen.

Auf seiner Gitarre spielt Daues am liebsten Weihnachtslieder. Quelle: Steve Reutter

Wenn Daues erzählt, überschlagen sich seine Wörter, weil er so schnell spricht. Durch seinen langen, dichten Bart sind einige Sätze nur schwer zu verstehen. Jedoch wird einem schnell klar, was es Daues bedeutet, der „Weihnachtsmann“ zu sein. Er freut sich wie ein kleines Kind, wenn er davon erzählt. Vor allem im Urlaub würde er seiner „Arbeit“ als Weihnachtsmann nachgehen.

Und dann würden sich besonders die Kinder freuen. In den Hotels werde er oft von ihnen angesprochen, sagt er. „Sie prüfen dann meine Haare und meinen Bart auf Echtheit“, sagt er lachend. „Wenn ich die Freude der Kinder sehe, geht mir das Herz auf.“ Er erzähle ihnen dann Weihnachtsgeschichten und täte für den Zauber der Kinder so, als wäre er tatsächlich der Weihnachtsmann. Für ihn sei es ein großes Weihnachtsglück: „Im Urlaub kommt das Fest durch die Gespräche mit den Kindern und den geschmückten Bäumen in den Hotels am Meisten durch“, sagt er.

Daues selbst hat auch zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Beide seien inzwischen aber Erwachsen. Hans-Jürgen Daues hat eine Ausbildung zum Koch gemacht, arbeitete als Chefkoch und später als Lokführer. Seit 26 Jahren lebt er mit Doris Schulze zusammen. Sie finde es toll, dass er Kindern auf die Art eine Freude mache. „ Hans ist ein herzlicher und gutmütiger Mensch“, sagt sie über ihn. Auch habe er jetzt schon etliche Weihnachtspakete verschickt, erzählt Daues. „Ich glaube, den Leuten ist das fast schon peinlich“, sagt er.

Der Zeus unter den Weihnachtsmännern

Daues hat sich nie als Weihnachtsmann buchen lassen – sehr wohl aber als Zeus. Für die Olympischen Spiele 2008 spielte er in einer Reportage den stärksten aller Götter. In einem Gespräch mit der Tochter von Zeus, Athene, verspottete er die irdischen Sportler und sagte, sie könnten sich nicht mit ihm messen. Athene jedoch wusste ihn in dem Beitrag zu überzeugen. Letztlich akzeptierte er die Sportler und wünschte ihnen für die anstehenden Olympischen Spiele Glück und Erfolg.

Eine weitere große Leidenschaft sei für Daues die Musik. Wenn er auf seiner Gitarre spielt, singe er gerne Weihnachtslieder. „Stille Nacht, heilige Nacht“, ist sein Lieblingslied. Vielleicht spielt er das Lied an Weihnachten auch. Heiligabend werden sie zu Hause verbringen. Die aktuelle Situation gebe nichts anderes her. Auch kein Weihnachten in der Türkei oder an einem anderem Urlaubsort. Doch festlich werden sie es sich machen. Zu Essen wird es eine Gans, dazu Rot- und Grünkohl geben, verrät er.

Seine Leidenschaft für das Weihnachtsfest sei schon in jungen Jahren entstanden. „1946 habe ich in Westdeutschland den ersten Weihnachtsmann gesehen“, sagt er. Er sei von der Figur mit langen, weißen Haaren, Bart und dem roten Mantel sofort fasziniert gewesen. Vor allem erinnere er sich an die vielen Weihnachten, die er bei seinen Großeltern verbracht habe.

Und für dieses Weihnachtsfest hat er zwei Wünsche: Ich wünsche mir für die Welt, dass die Pandemie endlich ein Ende findet und alles wieder normal wird. Und das ich in der Welt wieder der Weihnachtsmann sein kann“, sagt er.

Von Steve Reutter