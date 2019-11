Jahrelange Debatte: Gezerre um Hallenbad geht weiter

Falkensee

Die Situation ist kurios: Die Stadt Falkensee hat seit Montag eine Baugenehmigung zum Bau eines Hallenbades. Aber es fehlt nach wie vor die endgültige Entscheidung, ob das Bad nun gebaut wird oder nicht. Die Stadtverordneten schieben diese Entscheidung seit Jahren vor sich hin. Nun hoffen die Befürworter, dass die Stadtverordnetenversammlung am 4. Dezember die Sache zu einem Abschluss bringt. Ob das gelingt bleibt fraglich nach der Debatte im Hauptausschuss.

Zähe Debatte

Am Mittwochabend hatte sich der Ausschuss in einer zähen, vierstündigen Diskussion mit dem Thema befasst. Baukonzept und Betreiberkonzept wurden dabei zum wiederholten Male vorgestellt. Außerdem wurde die Prüfung des Betreiberkonzeptes präsentiert, das die angegebenen allgemeinen Besucherzahlen als „eher optimistisch“ einschätzte. In der Vergangenheit hatten die Fraktionen der CDU und der Grünen immer weitere Gutachten und Prüfungen gefordert. „Können wir diesen Empfehlungen trauen?“, sagte nun Ausschussvorsitzender Hans-Peter Pohl ( CDU) zweifelnd.

Anfragepapier mit 50 Fragezeichen

Vielmehr hatte seine Fraktion die Verwaltung kurzfristig mit einem Anfragepapier, das 50 Fragen enthielt, überschüttet. Bürgermeister Heiko Müller beantwortete die Fragen, auch die, die in der Vergangenheit bereits mehrfach beantwortet worden waren, etwa zum Weiterbetrieb des Waldbades in der Salzburger Straße.

Er beantwortete auch so skurrile Nachfragen wie die zu den „niedrig kalkulierten allgemeinen Baunebenkosten“, so sei für eine Eröffnungsfeier nur ein Aufwand von 20 Euro pro Person veranschlagt. Müller verwies auf allgemeine Erfahrungen für solche Veranstaltungen, bei so einer Eröffnung gebe es kein Luxusmenü.

Kosten stark gestiegen

Während der jahrelangen Debatten sind die veranschlagten Baukosten in die Höhe geschnellt. Inzwischen wird von einem Projekt ausgegangen, das fast 23 Millionen Euro kostet. Das größere Unbehagen haben die Hallenbad-Gegner jedoch bei den Folgekosten. Mit Abschreibung und Zuschussbedarf wird bereits von 1,2 Millionen Euro im Jahr ausgegangen.

Mit einer knappen Mehrheit hatte der Hauptausschuss am Mittwoch nicht den Bau des Bades mit Sauna und Kegelbahn, sondern lediglich die Behandlung des Themas in der nächsten Stadtverordnetenversammlung empfohlen.

Von Marlies Schnaibel