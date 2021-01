Falkensee

In Falkensee, ganz in der Nähe des Bahnhofs, steht eine Giraffe aus Simbabwe. Sie ist aus dunklem Braun, geziert mit schwarzen Streifen. Und sie wartet auf ihren Verkauf. Doch auch im „ Weltladen“ an der Bahnhofstraße scheint es ihr gut zu gehen. Dort steht sie aktuell neben Geschirr und Dekoartikeln. In dem Geschäft ist die rund 30 Zentimeter große Giraffe aus Holz umgeben von anderen kulturellen Gegenständen. Etwa einem Sonnenlicht aus Kapstadt, einem Sonnenglas aus Kenia oder verschiedenen Textilien aus Thailand. Sollte die Holzgiraffe wider erwartend Durst oder Hunger verspüren, kann sie im Weltladen auch italienischen Wein trinken, sich einen Kaffee gönnen oder sich an dem Kuchen und der Quiche bedienen.

Die Giraffe wurde in Simbabwe hergestellt. Quelle: Steve Reutter

Der Weltladen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Waren über Großhändler zu kaufen, die in der „dritten Welt“ produziert wurden. Die Großhändler würden den Produzenten faire Preise zahlen. So würden die Gewinne bei den Menschen, welche die Produkte hergestellt haben, ankommen und ihnen eine Lebensgrundlage bieten. „Fairtrade“ nennt sich das Modell des gerechten Handelns.

„Wir sind eine Welt“

„Die Menschen möchten in ihren Ländern und Städten selbst etwas bewegen und eine eigene Wertschöpfungskette starten“, sagt Detlef Mori. Die Partner und Großhändler des Weltladens würden laut ihm in den jeweiligen Ländern genau scannen, ob das Geld auch wirklich bei den Produzenten ankommen würde. Der 65-Jährige Detlef Mori ist einer von insgesamt 24 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die im Weltladen in der Bahnhofstraße arbeiten. Eine Festangestellte hat der Betrieb.

Den Begriff „dritte-Welt-Land“ findet Mori diskriminierend. „Wir sind eine Welt“, sagt er, weshalb das gemütliche Geschäft diesen Namen auch trage. Seit Februar dieses Jahres wird das Geschäft von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Getragen und finanziell gefördert wird es durch den evangelischen Kirchenkreis Falkensee. 23 Gemeinden gehören dem Kirchenkreis insgesamt an.

„Wenn wir nur die Rohstoffe für Waren hierher holen, bleibt den Menschen nur der Gewinn für eben diese Rohstoffe“, erklärt Mori. „So aber werden sie für ihr eigenes und gesamtes Produkt bezahlt – und das gerecht“, ergänzt er. Einen fairen Handel zu betreiben, Bildungsarbeit und politische Aufklärungsarbeit zu leisten, sowie der hauseigene Cafe-Betrieb seien die Grundsätze des Ladens.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter betreiben auch Bildungsarbeit

Beispielsweise seien zu nicht-Corona-Zeiten immer wieder Schulklassen und Kindergartengruppen da gewesen, denen Detlef Mori und die Weltladen-Mitarbeiter das Konzept des fairen Handelns näher gebracht haben. Sie erklären den Kindern dann etwa die einzelnen Waren und den Werdegang des Produzierens.

„Wichtig ist, dass wir den Menschen erklären können, wo die Ware herkommt und wie sie produziert wurde“, sagt Mitarbeiterin Brigitte Frin-Tapper. Sie ist im Deko- und Einkaufsteam. Dafür habe sich der Laden den „zehn Grundsätzen des fairen Handelns“ verschrieben.

Dazu zählt etwa, durch eine faire Bezahlung der Produkte Kinder- und Zwangsarbeiten in den jeweiligen Ländern zu verhindern, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, den Schutz der Umwelt zu sichern und Aus- und Weiterbildungen der Menschen zu fördern.

Im Weltladen gibt es etliches aus aller Welt zu kaufen. Quelle: Steve Reutter

Im Weltladen gibt es etliches Geschirr, Kleidung, wie Schals und Schürzen, Gewürze, Getränke und Dekorationen zu kaufen. Die Produkte wurden beispielsweise in der Elfenbeinküste, Nepal, Thailand, Simbabwe oder auch Kenia hergestellt. Also in vielen Ländern, in denen es die Menschen sowieso schon schwer haben. Durch den fairen Handel mit gerechten Löhnen, möchte man ihnen eine Lebensgrundlage bieten. Auch fördere man gemeinnützige Projekte in den jeweiligen Ländern.

Ein Nähbus auf Sri Lanka

So wird etwa ein Frauen- und Bildungsprojekt auf Sri Lanka unterstützt. Durch den Kauf der Waren sei ein Nähbus finanziert worden, indem Frauen lernen würden Maß zu nehmen und zu schneidern. Acht Nähmaschinen sind in dem Bus vorhanden. Haben die Frauen das Schneidern dann gelernt, würden sie ein Zertifikat erhalten, mit dem sie über einen weiteren Partner des Weltladens eine Nähmaschine kaufen könnten.

Auf Sri Lanka gibt es beispielsweise eine Pflicht zum Tragen von Schuluniformen. Diese könnten die Frauen dann mit ihrer eigenen Maschine nähen und ihr eigenes Geld verdienen. Doch auch in Falkensee ist der Weltladen ganz nah an den Menschen dran.

Noch zur Eröffnung im Februar und vor dem Beginn der Pandemie in Deutschland sei das Café voll gewesen mit lokalen Besuchern. „Jeder ist hier herzlich Willkommen“, sagt Brigitte Frin-Tapper. „Es ist ganz egal welche Hautfarbe oder Religion jemand hat, oder ob man überhaupt gläubig ist. Jeder kann hierher kommen“, ergänzt sie.

Stöbert man im Weltladen, entdeckt man viel unbekanntes. Viele Produkte dort sind für Europa eher untypisch. Quelle: Steve Reutter

Auch ist man mit den Menschen in Falkensee in einen Dialog gekommen. Die Mitarbeiter des Weltladens haben die Kunden und Gäste gefragt, „was sie brauchen, vermissen und hier noch möchten“, sagt Frin-Tapper. Und die Menschen hätten sich einen Suppentag gewünscht. Nun gibt es diesen immer Mittwochs, zumindest, wenn es keine Pandemie gibt.

Als der Weltladen zum Trauercafé wurde

Auch Filmabende soll es ab der Zeit nach dem Corona-Virus geben. Im Spätsommer dieses Jahres wurde der Weltladen sogar in ein „Trauercafé“ gewandelt. „Es ist oft so, wenn jemanden einen geliebten Menschen zu Grabe tragen muss, dass dann ein Treffpunkt zum Trauern gesucht wird“, sagt Frin-Tapper. 21 Menschen hätten sich damals in dem Café getroffen, um gemeinsam zu trauern.

Und in der Region würde dies gut ankommen. „Die Falkenseer kommen von ganz alleine zu uns, das ist das Schöne“, sagt Detlef Mori. Vor allem auch in der aktuellen zeit möchte man für die Falkenseer da sein. Aktuell verkaufe man deshalb nur Lebensmittel, damit das Geschäft weiterhin auf haben könne.

„Es liegt uns sehr am Herzen, dass wir auch in dieser Zeit für die Menschen da sein und ihnen Kontinuität bieten können“, sagt Frin-Tapper. So gebe es auch viele Menschen, die in der aktuellen Zeit alleine leben würden und einsam seien. „Vor allem sie möchten wir einladen, zu uns zu kommen“, sagt sie 71-Jährige weiter. Der Weltladen sei auch eine Initiative für eine gute Nachbarschaft.

