Falkensee

Sie habe gerade mit nassen Haaren im Bett gesessen, antwortet die Regisseurin Heide Gauert auf die Frage, wo sie war, als sich die Mauer öffnete. „Ich war kurz davor noch in der ,Blankschramme’, dem Stammlokal der DEFA-Mitarbeiter in Babelsberg gewesen“, sagt Gauert. In der Blankschramme hätte eigentlich der...