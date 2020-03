Wenn im Alter die Sehkraft nachlässt: Kompetenztag in Falkensee

Falkensee

Ohne ihre kleinen Helfer wäre der Alltag etwas mühsamer, sagen Marianne und Werner Wyrwinski. „Wir sind beide um die 80 Jahre alt und können nicht mehr so gut gucken“, sagt Marianne Wyrwinski. Als sie merkten, dass sie beim Gang auf die Waage die Zahlen nicht mehr lesen konnten, entschied sich das Ehepaar, zu handeln.

„Wir haben uns eine sprechende Waage gekauft und freuen uns seither immer sehr, wenn sie mal etwas weniger Gewicht ansagt“, sagt die Nauenerin.

Hemmschwellen sind hoch

Bei vielen Menschen lässt die Sehkraft im hohen Alter nach. Doch längst nicht jeder ist Hilfsmitteln für den Alltag so offen gegenüber eingestellt wie das Ehepaar aus Nauen. „Die Hemmschwelle ist doch sehr hoch. Viele sagen sich: Es ging ja die ganzen Jahre auch ohne spezielle Sehhilfen“, sagt Janine Stalinsky, Fachberaterin für Sehbehinderte im Optikergeschäft Augenwelten in der Falkenseer Bahnhofstraße. Inhaberin Heike Eppelmann hatte in dieser Woche zum Kompetenztag rund um vergrößernde Sehhilfen geladen. Dazu waren auch der Blinden- und Sehbehindertenverband, eine Mobilitätstrainerin und ein Anbieter von Alltagsprodukten, speziell für Sehbehinderte, vor Ort.

„Viele Kunden, die das erste Mal zu uns kommen, schütten erst einmal ihr Herz aus“, so Janine Stalinsky. Denn in manchen Fällen führe eine starke Sehschwäche dazu, dass ältere Menschen immer weniger am öffentlichen Leben teilnehmen. „Wenn sie nicht mehr lesen können, wann der Bus kommt, oder die Fußgängerampel nicht mehr erkennen, bleiben sie lieber zu Hause, im vertrauten Umfeld“, so Stalinsky.

Inhaberin Heike Eppelmann (m.) und ihre Mitarbeiterinnen Marion Trentzsch und Janine Stalinsky. Quelle: Danilo Hafer

Einige Kunden könnten aus einem Meter Entfernung selbst die großen Buchstaben auf der Testtafel im Optikergeschäft nicht mehr erkennen. Dabei gibt es heute genug Hilfsmittel, die auch stark Sehbeeinträchtigten helfen können.

Blinden- und Sehbehindertenverband hilft bei vielen Fragen

Mobile Lesegeräte, spezielle Lupenausätze für Brillen oder sprechende Geräte. Die Palette ist groß, manchmal auch die Preise. Eine einzelne spezielle Vergrößerungslinse kann schnell 800 Euro kosten. Manchmal hilft die Krankenkasse, aber auch nicht immer.

„Es wenden sich häufig Menschen an uns, die Fragen zur Schwerbehinderung haben“, sagt Manuela Klein-Kauk vom Blinden- und Sehbehindertenverband. Da der Verband keine eigenen Räume hat, kommt Manuela Klein-Kauk auch zu den Betroffenen nach Hause, um sie zu beraten und zu schauen, wie der Alltag erleichtert werden kann. Mitunter kann dies auch der klassische Langstock sein. „Ich habe eine 88-jährige Dame betreut, die mit dem Stock mehr Sicherheit gewonnen hat und wieder ihre eigenen Wege geht“, sagt Mobilitätstrainerin Michaela Franke. Die Betroffenen müssen sich nur trauen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Marianne und Werner Wyrwinski haben sich von Anfang an Hilfe gesucht. „Was soll man denn machen, wenn es nicht mehr geht?“, sagt Marianne Wyrwinski. Mit sprechenden Uhren, Spielkarten für Senioren und einem elektronischen Lesegerät meistern sie ihren Alltag.

„Zudem sind wir Mitglied im Sehbehindertenverband, so sind wir immer über die neusten Entwicklungen informiert.“

