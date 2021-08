Wie Corona den Falkenseer Objektkünstler Heinz Bert Dreckmann zum Tierzeichner machte

Falkensee

Am Berliner Schillertheater feiert gerade das Stück „Mord im Orientexpress“ Triumph. Im Prinzip immer ausverkauft, bringt es bekannte Namen ins Spiel: Katharina Thalbach spielt den Meisterdetektiv Hercule Poirot und führt Regie, Modedesigner Guido Mario Kretschmer hat die schwelgerischen Kostüme entworfen, und das viel gelobte Bühnenbild stammt von Momme Röhrbein. Und dann führt die Spur noch nach Falkensee: Denn besagtes Bühnenbild hat der Meister zwar entworfen, aber ein anderer Meister hat es auf Leinwand, Pappe und Holz gebracht: Heinz Bert Dreckmann.

Bühnenbild von Thalbachs Spiel

Wenn er am Wochenende sein Wohnhaus zu den Tagen des offenen Ateliers öffnet, wird er vielleicht von großen und schönen Auftrag erzählen. Wie er die anspruchsvolle, imaginäre Aufgabe des Bühnenbildes löste. Was wie edles Holz oder schwerer Samt aussieht, ist ja weder Holz noch Samt. Es ist Dreckmanns Kunst, so zu malen als ob. Und das auf einer 15 Meter großen Bühne. Er und seine Frau Gabriele Sehringer haben den Auftrag umgesetzt: „Das hat Spaß gemacht, lange haben wir nicht so opulente Sachen geschaffen“, sagt sie. Am Tag vor der eigentlichen Premiere war der Lockdown auf Deutschland, lange war es unsicher, ob und wie das Stück auf die Bühne kommt.

Falkensee: im Atelier bei Heinz Bert Dreckmann. Die Reste von aufgeklebten Putzschwämmen wurden zu einem neuen Bild. Quelle: Marlies Schnaibel

Corona hat auch den Alltag von Heinz Bert Dreckmann wie auf Eis gelegt. Keine Aufträge, keine Ausstellungen. „Da haben wir das gemacht, was alle gemacht haben: Wir sind spazieren gegangen“, erzählt er. Vor mehr als zwanzig Jahren war der Kölner nach Falkensee gezogen. Und jetzt: „Wir haben das Havelland kennengelernt, das war sehr schön.“ Immer größer wurde der Radius. Und bei einem dieser Spaziergänge ist es dann passiert: Das Ehepaar beobachtete einen Biber. Und zu Hause sagte Dreckmann: „Ich will den mal zeichnen.“

Objekte aus Alltagsgegenständen gebaut

Wer Dreckmanns Kunstwerke kennt, weiß, dass sie eigentlich eher etwas technisch, cool, originell daherkommen. Er baut Objekte aus Alltagsgegenständen – aus Plastlöffeln, Putzschwämmen, Gießkannen, Fahrradspeichen, Partyspickern. Alles verbindet Technik und Ästhetik, setzt auf Form und Material. Dreckmann tüftelt an seinen fantastischen Objekten. Und dieses Tüfteln hat ihn auch nicht beim Tierzeichnen verlassen. Dem Biber gesellten sich bald andere Beobachtungen hinzu: Igel, Wildschwein, Schaf, Eule. Und Dreckmann wollte die Bilder großformatig und er wollte sie mit einem ganz, ganz weichen Kohlestift zeichnen. Da kam wieder der Tüftler zum Einsatz, denn der Kohlestift krümelt stark, das verwischte die Bilder auf eine Art, wie es Dreckmann nicht wollte. Also baute er eine Staffelei, wo das Bild anders geneigt ist, so dass der Kohlestaub nach unten rieselte und nicht übers Blatt.

Die offenen Ateliers Brieselang: Petra Wündisch, Tina Steffan, Winfriede Schmitt. Falkensee: Achim & Chris von Boxberg, Anja Budach, Anna Filimonova, Asel Temiralieva-Meyer, Bernd Martin, Claudia Kunert, Cornelia Hellwig-Illies, Dieter Stahl, Günter Bonifer & Brigitte Herb, Heinz Bert Dreckmann, Malgruppe „Farbenfänger“ – Ingrid und Reinhard Wolff, Museum und Galerie Falkensee – Gäste: Hans Straßberg und Thomas van der Linde, Petra Sauer, Petroula Papalexandrou, Gast: Dorothea Flechsig liest am 21.8. 15 Uhr aus „Das unsterbliche Nashorn“, Sabine Ostermann, Sara Spiggle, Stephanie Meixner, Uta Munzinger, Vanessa von Wendt, Wolfgang Sterrer. Gülpe: Jordis Hammer – 10 Jahre Kreativoase. Haage: Julia Striefler, Kathrin Muthesius. Ketzin/Havel: Annette Wienen, Gast: Anja Mattenklott (Paretz), Anette Hollmann (Paretz), Maren Müller (Tremmen), Marlis Konrad (Falkenrehde), Tobias Kielinger, Wolfgang Krause. Kotzen: Dirk Friese (Landin). Milower Land: Florian Kunz (Großwudicke), Kunsthalle Bahnitz, „Künstler der Scheune“ – Ursula Eismann (Milow), Christa Biederbick (Bahnitz), Elke Scheele (Jerchel), Karlheinz Biederbick, Kunsthof Galm von Gerhard Göschel, Ulrich Bülhoff (Bahnitz). Nauen: Erwin Leber (Klein Behnitz), Frantek P. Riedel (Lietzow), Peter-Christian Gentz (Ribbeck). Nennhausen: Christine Schott, Jörg Richter. Paulinenaue: Rüdiger Stern, Winja van Veen. Premnitz: Wilfried Planke. Rathenow: Brigitte Wanagas-Schwarz & Wilfried Schwarz, Kulturzentrum Rathenow, Ute Arndt, Ina Höffler, Karl-Mertens-Kunstverein Rathenow, Susanne Woltersdorf, Annelie Knobloch. Schönwalde–Glien: Andrea Wojtynek, Christine Link, Ingo Kuzia, Kulturmühle Perwenitz, Matthias Kupfernagel (Perwenitz), Mona Könen (Perwenitz), Heidi Lasch (Grünefeld). Wustermark: Inken Völker.

„Ich war froh, im Havelland mehr als nur Pferde zu sehen“, erzählt Dreckmann. Die hat er nämlich nicht gemalt. Sondern die anderen Tiere, die man vielleicht erst auf dem zweiten Blick sieht. „Ich dachte, das sind Tiere, die wie wir im gleichen Umfeld leben und dieselben Rechte haben.“ Seine Bilder sind ausdrucksstarke Tierporträts geworden. In ihnen steckt sehr viel Zeit. „Total aufwendig“, sagt der Künstler. Aber, er hatte ja Zeit: „Ohne Corona hätte es diese Bilder nicht gegeben.“

Nun freut er sich, dass die vom Frühjahr verschobene Aktion der offenen Ateliers möglich ist. Freut sich auf die Gespräche mit anderen Kunstfreunden in der Friedrich-Engels-Allee 55. Es könnte tierisch gut werden.

Von Marlies Schnaibel