Wie die Tiertafel Haltern in Not unter die Arme greift

Falkensee

Vor genau einem Jahr trat die Falkenseer Tiertafel zum ersten Mal in Aktion und verteilte Futterspende an bedürftige Menschen mit Haustieren. „Seither haben wir einen Kundenstamm von 54 Tierbesitzern aufbauen können. Rund 36 davon kommen jede Woche zur Ausgabe“, erklärte Petra Birkholz, die die Tiertafel in Falkensee mit ihrem Verein „Sonnenzeiten für Tiere“ ins Leben gerufen hat.

Spendenmenge schwankt stark

Immer mittwochs baut die Vereinsvorsitzende einen kleinen Stand auf dem Gelände der Falkenseer Tafel auf, um gespendetes Futter oder auch mal ein Spielzeug an bedürftige Tierbesitzer zu verteilen. „Manchmal ist es nicht ganz einfach, da die Menge des gespendeten Futters doch sehr stark schwankt“, erzählte Birkholz am Rande der Jubiläumsausgabe am Mittwoch.

Mitunter bekämen die Tierbesitzer in schlechten Zeiten nur Futter für ein oder zwei Tage. „Es kam aber auch schon vor, dass wir eine Großspende erhalten haben, dann mussten wir zum Glück niemanden vertrösten“, so die Vereinsvorsitzende. Neben Futterspenden freut sich der Verein auch über Zubehör, wie etwa Leinen, Halsbänder, Körbchen, Spielzeug oder Katzenstreu und Vogelsand.

Das Futter aus großen Säcken wird portioniert in Boxen ausgegeben. Quelle: Danilo Hafer

Nachdem sie die Futterausgabe lange Zeit allein betreute, kann sich die Falkenseerin seit einigen Monaten auf tatkräftige Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern verlassen. Eine davon ist Beate Henke.

das Haustier ist für viele Halter ein Familienmitglied

Die Falkenseerin versucht, wenn es ihre Arbeit als Erzieherin zulässt, jeden Mittwoch bei der Ausgabe zu helfen. „Für viele Menschen ist das Haustier ja wie ein Familienmitglied. Und so möchten sie auch nicht darauf verzichten, selbst wenn sie nur wenig Geld haben“, sagte Henke.

Mitunter ist das Haustier auch das einzige, das einem Menschen geblieben ist, wenn es keine Familie oder Freunde mehr gibt. „Denen zu helfen, liegt mir sehr am Herzen“, betonte Beate Henke. Und dafür packt sie gerne mit an. Am Tag vor der Ausgabe müssen die Damen zunächst alle Futterspenden ins Auto laden, um sie am nächsten Tag auf dem Hof der Falkenseer Tafel wieder abzuladen. „Wir haben keinen eigenen Raum, das erschwert die ganze Sache“, erklärte Petra Birkholz.

Spendenausgabe bei Wind und Wetter

Bei Wind und Wetten stehen die Helfer der Tiertafel seit einem Jahr auf dem Hof in der Döberitzer Straße. „Wenn es regnet, verkriechen wir uns unter der Überdachung und hoffen, nicht nass zu werden“, sagte Beate Henke. Einen eigenen Raum, in dem die Spenden gelagert und schließlich auch an die Bedürftigen ausgegeben werden können, davon träumen sie. Um eigene Räumlichkeiten zu mieten, dafür fehlen die finanziellen Mittel.

Derzeit sind 14 Mitglieder und ein paar weitere Helfer im Verein aktiv. Die Futtermittelspenden akquiriert der Verein derzeit über die „Spendenbox am Zaun“ in der Rembrandtstraße 11 in Falkensee und über eine Futterbox im Falkenseer „Futtersilo“.

Von Danilo Hafer