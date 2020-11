Falkensee

Der Falkenseer Tierbeauftragte und Stadtjäger ist täglich im Einsatz. Seit Dezember 2018 erfüllt Philipp Fricke diese Aufgabe. Neben der Jagd im befriedeten Stadtgebiet, spielt auch der Schutz der Wildtiere in seiner Tätigkeit eine wichtige Rolle. Unterstützt wird er dabei durch drei Jäger mit Stadtjagderlaubnis. Bis Ende 2018 nahm Harry Heinicke hauptberuflich die Aufgabe des Tierbeauftragten in Falkensee wahr.

Das grüne Gesicht Falkensees zeigt sich in zahlreichen Grünstreifen, Gärten und einem dichten Waldbestand, der die Stadt umschließt. In den vielen Grünanlagen finden auch Wildtiere ihren Lebensraum. Ob Waschbär, Wildschwein oder Fuchs – die tierischen Mitbewohner sind kein seltener Anblick.

Philipp Fricke kommt, wenn Gefahr im Verzug ist

Die Nähe von Mensch und Tier kann jedoch manchmal zu Problemen führen, beispielsweise, wenn Waschbären auf ihrer Nahrungssuche Mülltonnen umwerfen, Marder Autokabel beschädigen oder Wildschweine Gärten umwühlen. Um diese Konflikte aus dem Weg zu räumen und möglichst vorzubeugen, ist Falkenseer Tierbeauftragte und Stadtjäger täglich im Einsatz.

Jeder Arbeitstag sieht für Philipp Fricke anders aus. Das Aufgabengebiet umfasst eine vielfältige Mischung aus Kontroll- und Beratungstätigkeiten. So steht Philipp Fricke im ständigen Austausch mit den Einwohnern, nimmt Anliegen auf und reagiert direkt – beispielsweise, wenn Gefahr im Verzug ist. Häufig berät er vor Ort zur Grundstückssicherung gegen Wild aber auch zum richtigen Umgang mit heimischen Wildtieren und sensibilisiert für deren Lebensraum.

Auf Jagd in der Stadt

Täglich kontrolliert der Tierbeauftragte Fallen und prüft die Schwarzwildbewegung im Stadtgebiet. Daraus resultiert die strategische Planung der Bejagung von Wildtieren in der Stadt gemeinsam mit der Landesforst und den anliegenden Jagdpächtern.

Philipp Fricke besitzt dafür eine besondere Schusswaffengebrauchserlaubnis für das Stadtgebiet. Zudem leistet er Amtshilfe für Polizei und andere Behörden etwa bei Wildunfällen. Auch das Einfangen entlaufener Haus- und Nutztiere und der Tierschutz gehören zu seinen Tätigkeiten.

Tipps für ein funktionierendes Zusammenleben

Um das überhaupt bewältigen zu können, benötigt der Tierbeauftragte eine besondere Ausbildung und spezielle Kenntnisse. Dazu gehören eine abgeschlossene Berufsausbildung und ein gültiger Jagdschein sowie ein abgeschlossener Immobilisationslehrgang. Grundsätzlich ist die Jagd im Friedbereich untersagt. Philipp Fricke handelt jedoch im Rahmen der Gefahrenabwehr mit Sondergenehmigung auf Grundlage des Ordnungsbehördengesetzes.

Für ein funktionierendes Zusammenleben von Mensch und Tier hat der Stadtjäger natürlich auch Tipps parat. Häufig hört er die Frage, wie ein Garten vor ungebetenen tierischen Gästen zu schützen ist.

Keine Gartenabfälle, Kompost oder Essbares offen im Garten lassen

In einer grünen Stadt wie Falkensee müssen die Bewohner damit rechnen, regelmäßig Tiere wie Fuchs oder Reh anzutreffen. Ein fester, dichter Zaun – zum Beispiel Stabmatte oder Lattenzaun – bietet Schutz gegen Schwarzwild. Bestenfalls verfügt dieser Zaun über ein Betonbord, da der klassische Maschendraht sich als weniger wirksam erwiesen hat. Zur nachträglichen Sicherung kann zudem ein kleiner Weidezaun aufgestellt werden, wenn die Sauen sich unter dem bereits aufgestellten Maschendraht durchdrücken. Es ist außerdem darauf zu achten, keine Gartenabfälle oder Kompost beziehungsweise Essbares offen im Garten stehen zu lassen. Dies lockt Waschbären an. Daher sind auch Futterhäuser für Vögel besonders zu sichern oder schwer erreichbar aufzustellen.

Eine häufig gestellte Frage ist jene nach dem Umgang mit Mardern, die sich auf einem Dachboden eingenistet haben. Was sollten Hauseigentümer machen, die Nagespuren im Keller entdeckt haben? Und nicht zuletzt: Wie kontaktiere ich Tierbeauftragten?

Verzicht auf Insektengifte

Philipp Fricke ist über das Ordnungsamt der Stadt Falkensee zu erreichen. Über die zentrale Rufnummer 03322/28 13 00 können Einwohner ihr Anliegen schildern. Anschließend wird in der Verwaltung nach einer Lösung gesucht.

Ein naturnah gestalteter Garten mit vielen Bäumen und möglichst wenig Bodenversiegelung bietet auch für Tiere einen Lebensraum, in dem sie Nahrung und Unterschlupf finden. Bei der Pflege des Gartens sollte auf den Einsatz von Insektengiften verzichtet werden. Darüber hinaus weist der Tierbeauftragte daraufhin, Hunde und Katzen gegen Staupe zu impfen.

In Falkensee herrscht zudem Leinenzwang, daher sind Hunde immer an der Leine zu führen. Ausnahmen gelten nur in den beiden Hundeauslaufgebieten in der Bachstelzenstraße/Ecke Zaunkönigstraße und in der Seegefelder Straße. Es ist ratsam, Hunde und Katzen chippen zu lassen und diese beim Haustierregister Tasso zu registrieren.

Von MAZ-online