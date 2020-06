Falkensee

Ungebetene Besucher hatte Familie Kontowt aus dem Maurerweg in Finkenkrug zu Gast. „Wir wollten morgens um sechs Uhr im Garten frühstücken, ich sah von der Küche aus in den Garten und dachte mich trifft der Schlag, der Garten war großflächig zerstört“, erzählt Jeannette Kontowt.

Vier Bachen und 32 Frischlinge

Seit kurzem haben sie eine Wildkamera in ihrem Garten installiert, weil schon drei Wochen zuvor Wildschweine auf ihrem Grundstück gewütet hatten. Also schauten sie nach, ob die Kamera etwas aufgezeichnet hat. „Wir waren echt sprachlos als wir sahen, was sich da in den frühen Morgenstunden in unserem Garten abgespielt hat“, sagt Jeannette Kontowt. Vier riesige Bachen und insgesamt 32 Frischlinge hatten es sich gemütlich gemacht. Auf dem Bildmaterial sieht man, dass die Rotte sich wohl und sicher fühlt, denn die Bachen säugen in aller Ruhe ihren Nachwuchs.

Percy Kontowt vor dem kläglichen Rest eines Rhododendronbusches Quelle: Enrico Berg

Wildschweine sind Allesfresser, sehr anpassungsfähig und clever. Die Rotte wird von der erfahrensten Bache angeführt. Sie sind immer mit ihrer Verwandtschaft unterwegs, meist drei bis zehn Tiere in einer Rotte. Eigentlich sind Wildschweine tagaktive Tiere, haben sich aber ihren Lebensumständen angepasst und führen nun meist ein Leben in Dämmerung und Nacht.

„Ich traute mich gar nicht raus, als ich sah, wie viele Wildschweine kurz zuvor im Garten waren. Man weiß ja auch nicht, wie die Tiere sich verhalten, wenn sie einem Menschen gegenüberstehen“, sagt Jeannette Kontowt. Ihre Angst ist nachvollziehbar, denn eine Bache kann in Mitteleuropa gut und gern rund 150 Kilogramm auf die Waage bringen.

Das Eisentor ausgehebelt

Jeannette Kontowt und ihr Mann René haben schließlich eine Bestandsaufnahme der Schäden gemacht. „Ein verschlossener Eisentor hatten die Schwarzkittel komplett ausgehebelt, richtig aus den Angeln gehoben. Es ist unglaublich, wie sie das geschafft haben“, meint René.

Den Schaden, den die Borstentiere drei Wochen zuvor angerichtet hatten, war gerade erst behoben, der jetzige sei um einiges größer. Die Biotonne und der Kompost hat die Tiere nicht interessiert. Vielmehr ließen sie sich Tulpen- Krokus-, Iris- und einige andere Zwiebeln schmecken. Das Kräuterbeet wurde restlos leer gefuttert, ein Viertel der Rasenfläche umgepflügt. „Besonders traurig bin ich über den Verlust meiner Rosen“, erzählt Jeannette Kontowt. Die seien zum Teil mehr als 90 Jahre alt gewesen.

50 Quadratmeter wurden „umgegraben“

Gleich nebenan leben ihre Schwiegereltern Herzlinde und Percy Kontowt. Auch ihnen haben die Borstenviecher einen Besuch abgestattet. „Alle Dahlien wurden ausgebuddelt, zum Glück konnten wir einige wieder einpflanzen“, sagt Percy Kontowt. Ein großes Blumenbeet unter dem Sauerkirschbaum existiert jetzt nicht mehr. Etwa 50 Quadratmeter haben die Schweine an der Stelle regelrecht umgegraben, man sieht dort nur noch aufgewühlte Erde.

Percy Kontowt liebt seine Rhododendrenbüsche, er hegt und pflegt sie mit ganzer Hingabe. „Ein Busch mit einem Durchmesser von 1,20 Meter wurde von den Schweinen niedergemacht, es steht nur noch ein einziger, mickriger Trieb in der Erde“, bedauert Kontowt. „Für mich ist der emotionale Schaden schlimmer als der materielle“, meint Jeannette Kontowt.

Auch Nachbargärten sind betroffen

Nur zwei Tage nach diesen Schweine-Attacken bezog wieder eine Rotte Stellung im Garten von Familie Kontowt. „Ich habe um 8 Uhr draußen einen Kaffee getrunken, als ich Geräusche aus dem hinteren Teil des Gartens hörte“, beschreibt Jeannette. Als sie nachschaute, erstarrte sie vor Angst, denn sie stand praktisch einer Wildschweinrotte genau gegenüber. Sie machte sich lauthals bemerkbar , so dass die Tiere flüchteten.

„Das sind schon gefährliche Situationen“, meint Kontowt. Es müsse unbedingt etwas passieren, zumal auch Nachbarn in der Siedlung von der Wildschweinplage betroffen seien. „Wir hoffen, dass die Stadt Falkensee schnell handelt, um Schlimmeres zu vermeiden. „Wir stehen mit dem Stadtjäger in engem Kontakt, er setzt alles in Bewegung, um uns zu helfen“, sagt Jeannette Kontowt.

Von Hannelore Berg