Falkensee

Genau 100 Seiten hat sie und ist damit doppelt so lang geworden wie ursprünglich geplant: Die Willkommensinitiative Falkensee hat ganz frisch ihre erste Broschüre herausgebracht. Darin enthalten ist ein buntes Potpourri aus Geschichten, Erinnerungen und Porträts rund um die vergangenen sechs Jahre seit Gründung der Initiative. In der Begegnungsstätte B89 und an verschiedenen anderen Orten in Falkensee können Interessierte kostenlos eines der vielseitigen und informativen Hefte mitnehmen.

Die Broschüre soll über die Initiative informieren

„Die Idee zu der Broschüre ist vor ungefähr einem Jahr entstanden. Wir haben gemerkt, dass wir außer Flyern und unserer Homepage nichts in der Hand haben, was wir den Menschen mitgeben können zur Information“, erzählt Jörg Schmidt-Wottrich, der intensiv an der Broschüre und zuvor schon lange in der Initiative mitwirkte. „Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir unser fünfjähriges Bestehen zum Anlass nehmen wollen, um die vielen Geschichten, einzelnen Erfolge oder auch Schwierigkeiten, die wir mit der Arbeit erfahren haben, zusammenzutragen“, so Schmidt-Wottrich weiter.

Wie schon so oft in der Vergangenheit der Initiative, fanden sich auch für dieses Projekt rasch Ehrenamtliche, die es umsetzten und eine Fülle von Beiträgen beisteuerten: Es gab ein festes Redaktionsteam um Jörg Schmidt-Wottrich, Kathleen Kunath und den Journalisten Ulrich Nettelstroth, die etliche Artikel verfassten. Doch auch ehemalige Geflüchtete kommen in der Broschüre zu Wort und erzählen in mehreren Erlebnisberichten, wie sie das Ankommen mit der Unterstützung der Willkommensinitiative erlebt haben.

Geflüchtete kommen zu Wort

„Da sind sehr interessante Schicksale dabei: Wir stellen jemanden vor, der hier Deutsch gelernt und die Prüfung bestanden hat, um die Approbation als Arzt zu erhalten“, erzählt Schmidt-Wottrich und ergänzt: „In dem Text wird deutlich, wie viel Dankbarkeit er empfindet und wie viel von dem, was er als Verlust erlebt hat, aufgefangen wurde. Die Schwierigkeiten, aber auch die Hoffnungen, die mit dem Neuanfang verbunden waren, kommen gut rüber.“

Ein anderer langer Beitrag erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der eine Bäckerei in Berlin eröffnet hat – eine Erfolgsgeschichte, aber auch eine mit vielen Hürden: „Da wird die Wohnungssuche geschildert und welche Probleme es dabei gab“, so Schmidt-Wottrich.

Die Ehrenamtlichen werden vorgestellt

Die Willkommensinitiative würde es nicht geben ohne das charakteristische Engagement der Beteiligten und so sind auch ihnen etliche Beiträge gewidmet: „Es gibt viele Geschichten, wo wir einzelne, sehr aktive Leute vorstellen. Da erzählen wir, was sie machen und wie sie sich einsetzen“, erklärt Schmidt-Wottrich, der in jungen Jahren selbst als Journalist arbeitete. Porträtiert werden beispielsweise Tanja Marotzke als Koordinatorin der Begegnungsstätte B89 oder Human Mirrafati, der selbst Fluchthintergrund hat und mit seinen Erfahrungen und Sprachkenntnissen schon oft eine wichtige Unterstützung für junge Geflüchtete war.

„Auch Rückblicke auf unsere Feste und Veranstaltungen sind enthalten: Zum Beispiel unser Besuch bei Angela Merkel oder der Besuch von Annalena Baerbock bei uns“, sagt Schmidt-Wottrich. Für einen besseren Überblick ist in der Fußzeile auf jeder Seite ein Zeitstrahl enthalten, der die Fülle an Geschehnissen chronologisch einordnet.

Mit dem fertigen Ergebnis ist die Willkommensinitiative zufrieden, zeigt die Broschüre doch, wie breit sie inzwischen aufgestellt ist: Die ganze Palette dessen, was kulturell und im Bereich Bildung angeboten wird, ist in dem Heft dargestellt. „Das fängt an mit Hardware: In der Corona-Zeit haben wir 30 Geräte an Kinder ausgegeben, die sonst nicht am digitalen Unterricht hätten teilnehmen können. Dann die Deutschkurse und der Online-Unterricht, für den wir extra ein Portal angelegt haben. Bis hin zu größeren Veranstaltungen, Essensfesten und den Feuerfesten sowie natürlich der Einzelbetreuung von Familien und Einzelpersonen“, fasst Schmidt-Wottrich zusammen.

Bürgermeister Heiko Müller schrieb ein Grußwort

Dass die Willkommensinitiative aus Falkensee nicht mehr wegzudenken ist, beschreibt auch Bürgermeister Heiko Müller, der mit einem Grußwort am Anfang der Broschüre vertreten ist: „Aus einer anfänglichen Idee entwickelte sich mit der Willkommensinitiative eine In-stitution, die als herausragendes Beispiel für Offenheit und Miteinander steht. Sie machen es spürbar: Hand in Hand kann vieles bewegt werden. Ich freue mich, dass die Initiative auch zukünftig Menschen zusammenbringt, Vorurteile sowie Barrieren abbaut und somit einen wesentlichen Beitrag für ein offenes und tolerantes Falkensee leistet – unser wertvollstes Gut.“

2500 Broschüren wurden zunächst gedruckt und im Stadtgebiet verteilt. Wer unterwegs eines der quadratischen blauen Hefte mit dem großen gelben Schriftaufzug sieht, darf zugreifen: „Sie kosten nichts und wir freuen uns über jeden Menschen, der ein bisschen darin stöbern möchte!“, erklärt Schmidt-Wottrich.

Von Leonie Mikulla