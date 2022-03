Viele Fragen treiben Falkenseerinnen und Falkenseer um, die bereit sind, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den eigenen vier Wänden ein Dach über dem Kopf zu geben. Aus diesem Grund lädt die Willkommensinitiative der Stadt am Sonnabend, 5. März, zu einem „Stadtgespräch“ ein, bei dem Antworten gegeben werden und Erfahrungsaustausch stattfinden kann.

Ins Musiksaalgebäude am Gutsplatz in Falkensee lädt die Willkommensinitiative Falkensee am Sonnabend, 5. März, zum „Stadtgespräch“ ein. Quelle: Marlies Schnaibel