Falkensee

Die Willkommensinitiative in Falkensee bleibt in diesen Corona-Tagen nicht nur mit dem Hilfstelefon für die Menschen ansprechbar, sondern will das Know-how der Willkommenheißenden weiterhin zur Verfügung stellen.

„Viele sind derzeit zu Hause und nehmen online am öffentlichen Leben teil. Umso mehr ist es geboten, seine Accounts gegen Angriffe zu schützen“, sagt Kathleen Kunath von der Willkommensinitiative. Deshalb bietet die Initiative ein Online-Seminar zu dem Thema an. Im Youtube-Livestream geht es am 11. April ab 15 Uhr um die Frage „Nie mehr Passwörter merken?“

Online-Konten richtig sichern

Der Workshop beschäftigt sich damit, wie Online-Konten bei Amazon, GMX oder Ebay effektiv gegen Hacker abgesichert werden können. Dazu wird ein Passwortmanager eingerichtet. Dieser gibt automatisiert alle Passwörter auf der jeweiligen Seite ein und somit muss nur noch das Passwort des Passwortmanagers im Gedächtnis behalten werden.

Von MAZ