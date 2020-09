Zeestow

Die Kinder haben gleich moniert: „Wo ist denn die Glocke?“ Aber ansonsten schauen sie gespannt auf ihr neues Klettergerüst, das die Form einer Kirche hat. Das Gerät gehört zum neuen kleinen Spielplatz auf dem Hof des Zeestower Rüst- und Freizeitheimes „Bei den Aposteln“. Das steht neben der Autobahnkirche. Und genau hier wird am Sonntag der Abschluss eines Leader-Projektes gefeiert.

Wiedergeburt einer Kirchengemeinde

„Als wir 2014 die Autobahnkirche eröffneten, da hatten wir nicht alle Auflagen erfüllt“, erzählt Bernhard Schmidt, Vorsitzender der Kollegialen Leitung des Kirchenkreises Falkensee. Etwa die Sache mit den Toiletten. Bisher mussten die Besucher das nahe Rüstzeitheim benutzen oder sich in die Büsche schlagen. Das ist nun vorbei. Der Kirchenkreis hat noch einmal rund 500.000 Euro aufgebracht, davon 350.000 Euro EU-Fördermittel. Mit dem Geld wurde das alte Stallgebäude erneuert.

Das Rüst- und Freizeitheim wird vom Kirchenkreis Falkensee betrieben. Quelle: Marlies Schnaibel

Gebaut wurde ein neues Gebäude, das in den Abmaßen und mit seinem Fachwerk an den einstigen Stall erinnert. Hier sind jetzt nicht nur die Toiletten untergebracht, sondern auch eine Teeküche und ein Gemeinderaum. Das ist für Bernhard Schmidt überhaupt das Schönste an der Erfolgsgeschichte „ Autobahnkirche“, dass sich jetzt wieder ein Gemeindekirchenrat zusammengefunden hat, dass die Kirchengemeinde in Zeestow wieder lebt.

Autobahnkirche Zeestow wird auch Radwegekirche Quelle: Marlies Schnaibel

Der Spielplatz wurde eingerichtet, um die Kirche wurde ein Weg angelegt, der Fußballplatz erhielt Tore, ein Pavillon bietet zudem Möglichkeiten zum Treffen. Den Pavillon hat die junge Kirchengemeinde bezahlt.

Bürokratischer Aufwand

„Ohne die Fördermittel hätten wir das alles nicht hinbekommen“, sagt Bernhard Schmidt, verhehlt aber auch nicht, welch enormer bürokratischer Aufwand damit verbunden war. Aber das soll nicht im Vordergrund stehen, wenn am Sonntag der Abschluss der Arbeiten gefeiert wird.

Widmung als Radwegekirche

Der Tag ist zudem Gelegenheit für eine Zweitwidmung der Kirche. Neben der Autobahnkirche ist sie nun auch Radwegekirche. Fahrradständer und Schilder sind angebracht. „Wir unterbreiten hier ein Angebot für Menschen, die unterwegs sind“, sagt Bernhard Schmidt, egal, ob sie mit dem Auto oder mit dem Fahrrad kommen.

Apostelbilder von Volker Stelzmann in der Autobahnkirche Zeestow, die auch Radwegekirche ist. Quelle: Marlies Schnaibel

Der Kirchenraum lädt ein zum Innehalten, zum Besinnen. Das empfinden viele als wichtiges Erlebnis, die Einträge im Gästebuch beweisen es. „Danke für den neuen Herzkatheter“, beschrieb ein Besucher die Wirkung der Kirche auf ihn.

Von Marlies Schnaibel