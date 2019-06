Falkensee

Auf einer Festveranstaltung in der Falkenseer Stadthalle sind am Mittwoch die Abiturzeugnisse an die Schüler des Falkenseer Vicco-von-Bülow-Gymnasiums überreicht worden.

Zur Galerie Festliches für die Falkenseer Abiturienten des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums.

Geschafft haben es: Abitur: Marcus Adameit, Marie Anner, Denica Celine Bahr, Sabrina Bindrich, Noah Boyé, Anja Bramekamp, Lilly Bucksteeg, Antonia Büttner, Marie-Christin Engelbrecht, Erik Jan Fahnenschmidt, Janne Emma Fahnenschmidt, Jette Finkler, Anais von Fircks, Jason Flohr, Linus Haack, Theresa Heinrich, Angelique Henkel, Connor Herzog, Jost Lennart Hiller, Romy Hilscher, Tim Hirndorf, Nicolai Hohmann, Hannah Höpfner, Paul Friedrich Höricke, Jasmin Hübner, Charlotte Jung, Lina Marlene Kaltwasser, Ella Marie Kastner, Kassandra Kaven, Alicia Keiser, Antonia Klein, Greta Kleinbauer, Gina-Antonia Kluge, Tim Konetzke, Niklas Kriesel, Anika Krüger, Franziska Krüger, Kristin Lahn, Noah Lindner, Robin Niklas Lux, Luise Müller, Hannes Mundel, Moritz Neuber, Felix Nöding, Hazal Zara Ongün, Felix Patzwaldt, Lilian Sofie Pelzer, Angela Richter, Mattias Risse, Kilean Felix Rohr, Janneck Phill Rosenthal, Pitt Joel Rosenthal, Julia Marie Ruthenberg, Friederike Luisa Sabotka, Nino Schauder, Natalie Schenck, Tim Schiebold, Melina Schmock, Tobias Schrader, Lisa Schurz, Maja Schuster, Lisa-Marie Schütze, Sebastian Schwarze, Sara Michelle Seel, Johanna Storm, Kristopher Stürzer, Josefine Synnatzschke, Claudia Telemann, Antonia Trümpler, Emily Trümpler, Marten Tschatschanidse, Jesse van der Putten, Finn Waldherr, Victoria Weinkauf, Annika Wendland, Erik Wendlandt, Nina Werner, Matthias Weyrich, Karoline Winkler, Lara Wosnitza, Lara-Sophie Zimmermann, und Tabea Zöllner.

Von MAZ