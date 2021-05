Falkensee

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend zwei baugleiche schwarze VW-Polos mit den Kennzeichen PM-QD 41 und HVL-SW 510 in der Havelstraße in Falkensee gestohlen.

Die Polizei ruft Zeugen dazu auf, die tatverdächtigen Personen sahen, sich an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322 / 275 0 zu wenden oder sich über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de zu melden.

Von MAZonline