Falkensee/Spandau

Zur Bekämpfung eines Waldbrandes rückten Kameraden der Falkenseer Feuerwehr Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr aus. In die Pestalozzistraße in Falkensee, am ehemaligen Mauerweg an der Stadtgrenze zu Spandau, standen etwa 1000 Quadratmeter Waldboden und Weide in Flammen. Vor Ort hatten schon einige Anwohner und Passanten probiert, die Feuer einzudämmen.

44 Einsatzkräfte in Aktion

Auf der Anfahrt zum Ort des Geschehens konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung an zwei Orten feststellen. Beim Eintreffen meldete die Regionalleitstelle dann einen weiteren Waldbrand im Bereich Fröbelstraße. Der Einsatzleiter orderte daraufhin weitere Einsatzkräfte von den umliegenden Feuerwehren nach.

In einem Waldstück in der Fröbelstraße brannten zeitgleich etwa 2000 Quadratmeter Waldboden.

Ein Ausbreiten des Feuers wurde verhindert. Quelle: Julian Stähle

Die Flammen drohten auf private Grundstücke überzugreifen. Beide Brände konnten jedoch dank der Unterstützung der Nachbarwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren die Feuerwehren Falkensee, Dallgow, Schönwalde, Brieselang und Berlin-Staaken mit 44 Leuten im Einsatz.

Von MAZ online