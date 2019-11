Falkensee

In zwei Häuser im Falkenseer Ortsteil Falkenhain wurde Samstagnachmittag eingebrochen. Die Hauseigentümer bemerkten, als sie am frühen Abend nach Hause kamen, dass während ihrer Abwesenheit einige Fenster aufgebrochen worden waren. Anschließend haben die Täter in den Häusern offenbar nach Wertgegenständen gesucht, alle Schränke wurden durchwühlt.

Zum tatsächlichen Schaden und eventuellem Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sollte jemand am Samstagnachmittag im Bereich Seegefeld/ Falkenhain verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, bittet die Polizei um Informationen an die Inspektion Havelland, Finkenkruger Straße 73, in Falkensee unter der Nummer 03322/27 50.

Von MAZ online